Naher Osten Angreifer nach Vorfall an Grenze zwischen Israel und Ägypten getötet

Israel und Ägypten haben 1979 einen Friedensvertrag unterzeichnet. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Militärfahrzeuge der israelischen Armee

Tel Aviv Nach einem gewaltsamen Vorfall an Israels Grenze zu Ägypten ist nach Militärangaben ein Angreifer getötet worden. Es sei auf israelischem Gebiet zu einem Schusswechel gekommen, Soldaten hätten den Mann erschossen, teilte ein israelischer Armeesprecher mit.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass zwei Israelis an der Grenze verletzt worden seien. Die israelische Nachrichtenseite ynet schrieb von einem „schweren Sicherheitsvorfall an der Grenze zu Ägypten“. Den Angaben zufolge waren auch Hubschrauber an der Suche nach den Tätern beteiligt. Die Identität des Angreifers war zunächst unklar.

Israel und Ägypten haben 1979 einen Friedensvertrag unterzeichnet. Dennoch ist es an der Grenze beider Länder in der Vergangenheit mehrmals zu tödlichen Anschlägen militanter Gruppierungen gekommen.

