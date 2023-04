Naher Osten China will auch Frieden zwischen Israel und Palästinensern vermitteln

Nach der erfolgreichen Vermittlung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien widmet sich Peking dem nächsten Konflikt im Nahen Osten. Chinas Außenminister telefonierte bereits mit beiden Seiten.

China bemüht sich seit kurzer Zeit als internationaler Friedensvermittler. (Foto: Getty Images) Chinas Außenminister Qin Gang

Peking China bietet sich in einem zweiten internationalen Konflikt als Mittler an. Sein Land sei sehr besorgt über die Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern, erklärte Außenminister Qin Gang am Montag. China sei bereit, eine konstruktive Rolle bei der Förderung des Friedens in der Region zu spielen, teilte sein Ministerium mit. Gespräche zwischen beiden Seiten sollten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.

Zuvor hatte Qin getrennte Telefonate mit seinen israelischen und palästinensischen Kollegen geführt. Die von den USA geförderten Friedensgespräche zwischen beiden Seiten stecken seit fast einem Jahrzehnt in einer Sackgasse.

China hatte für westliche Staaten überraschend eine Wiederannäherung der Erzfeinde Iran und Saudi-Arabien vermittelt. Beide Staaten konkurrieren um den Einfluss in der Region und unterstützen etwa im Jemen oder in Syrien verfeindete Parteien. Nach den chinesischen Vermittlungen hat nun der Iran den saudi-arabischen König Salman zu einem Staatsbesuch eingeladen.

