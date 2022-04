Nahostkonflikt Verletze bei Gewalt zwischen Palästinensern und Polizei in Israel

Bei einem Zusammenstoß zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften sind über 100 Menschen verletzt worden. D ie Sicherheitslage bleibt weiter angespannt.

Dutzende vermummte Männer mit palästinensischen Flaggen seien am frühen Freitag auf das Gelände gezogen und hätten auf Vorplatz der Moschee mit Steinen geworfen. (Foto: AP) Jerusalem

Jerusalem Zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern ist es am Freitagmorgen auf den für Juden und Muslimen heiligen Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben der Polizei war es nach dem Ende der Morgengebete zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Tempelberg bei der Al-Aksa-Moschee gekommen, bei der Randalierer Steine geworfen und Feuerwerkskörper abgefeuert hätten. Unter rund 12 000 Gläubigen hätten sich etwa 100 Randalierer befunden.

Das israelische Außenministerium erklärte, Dutzende vermummte Männer mit palästinensischen Flaggen und solchen der Hamas seien am frühen Freitag auf das Gelände gezogen und hätten Steine gesammelt. Die Polizei sei gezwungen gewesen, in das Gelände einzudringen, um die Menge aufzulösen und die Steine zu entfernen und damit weitere Gewalt zu verhindern, twitterte das Ministerium.

Online zirkulierende Videos zeigten Palästinenser, die auf dem weiträumigen Vorplatz der Moschee mit Steinen warfen und Polizisten, die Tränengas und Blendgranaten abfeuerten. Andere Bilder zeigten Gläubige, die sich inmitten offenkundiger Tränengaswolken im Inneren der Moschee verbarrikadierten.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, 117 Menschen seien behandelt worden, viele von ihnen mit Verletzungen durch Gummigeschosse, Blendgranaten oder Schlagstöcke. Der für den Tempelberg zuständigen muslimische Stiftung zufolge wurde einer der Aufseher an der Moschee von einem Gummigeschoss ins Auge getroffen.

Zum Freitagsgebet wurden Zehntausende Muslime in der Jerusalemer Altstadt erwartet, um während des muslimischen Fastenmonats Ramadan auf und um den Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) zu beten. Am Freitagabend beginnt auch das jüdische Pessachfest, das zusätzlich Gläubige und Besucher anziehen wird. Das Tourismusministerium erwartet insgesamt 30 000 ausländische Touristen allein in dieser Woche. Die Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam.

Nach mehreren Anschlägen in den vergangenen Wochen wird es zum Karfreitagsgebet ein massives Polizeiaufgebot geben. (Foto: AP) Israelische Sicherheitskräfte

Darüber hinaus wollen trotz einer blutigen Terrorwelle in Israel Tausende Christen am Karfreitag den Kreuzweg Jesu in Jerusalem nachstellen. Es wird ein massives Polizeiaufgebot vor allem in der Altstadt erwartet. Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist dabei extrem angespannt: In den vergangenen Wochen sind bei vier Anschlägen in Israel 14 Menschen getötet worden. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett hattte von „einer neuen Welle des Terrorismus“ gesprochen.

