Nahrungskrise Wettlauf mit der Zeit: Kommen 65 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide auf den Weltmarkt?

Bisher läuft beim Getreideexport in den ukrainischen Schwarzmeerhäfen alles nach Plan, auch auf dem Landweg werden Rekordmengen exportiert. Doch reicht das?

Ein Soldat bewacht während der Erntezeit ein Feld. (Foto: dpa) Ernte in der Region Saporischschja

Istanbul, Brüssel Drei weitere Frachtschiffe mit Getreide haben am Freitag ukrainische Häfen verlassen. Sie wurden für Kontrollen in der Türkei erwartet, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte.

„Aus den Häfen von Groß-Odessa ist die erste Karawane mit ukrainischem Getreide aufgebrochen“, teilte der ukrainische Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow am Freitag auf dem Telegram-Kanal der Behörde mit. Beladen waren die drei Schiffe unterschiedlichen Angaben zufolge mit insgesamt 57.000 bis 58.000 Tonnen Mais.

Ein weiteres Schiff, die „Ocean Lion“ mit rund 75.000 Tonnen Kapazität hat signalisiert, von Tschornomorsk aus in See zu stechen. Das Schiff hatte seit Kriegsausbruch Ende Februar den ukrainischen Hafen nicht verlassen können, wie mindestens 15 andere Schiffe auch. Jetzt soll es Richtung Singapur aufbrechen und dort nach Angaben von Marine-Behörden am 29. August ankommen.

Erstmals sind auch leere Getreideschiffe unterwegs Richtung Ukraine. Ein erstes Schiff wurde in Istanbul bereits kontrolliert und durfte die Fahrt von dort fortsetzen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen