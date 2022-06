Nahrungsmittel Wie die Türkei eine Hungerkrise auf der Welt verhindern möchte

Istanbul In den Verhandlungen um die Freigabe von Getreidelieferungen aus der Ukraine gibt es offenbar „deutliche Fortschritte“. Man führe Gespräche mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Vereinten Nationen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Dienstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Dabei gehe es etwa um die Fragen, wer die Räumung der Seeminen im Schwarzen Meer übernehme, wie ein Korridor ausgestaltet werden könne und wer die Schiffe begleite. Türkische Staatsmedien berichteten zudem, Ankara habe die Einrichtung eines Koordinationszentrums in Istanbul vorgeschlagen.

Am Montag hatte die kremlnahe Tageszeitung „Iswestija“ berichtet, dass Moskau, Kiew und Ankara einem Plan zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten Schwarzmeerhafen Odessa zugestimmt hätten.

„In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung, und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten“, beschrieb die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf. Später würden russische Kriegsschiffe die Getreidefrachter bis zum Bosporus eskortieren.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow soll laut Angaben des türkischen Außenministeriums an diesem Dienstag in die Türkei fliegen und am Mittwoch Gespräche mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu führen. Dabei soll auch das Thema Getreidelieferungen aus der Ukraine thematisiert werden. Laut dem Zeitungsbericht soll das Schema dort im Detail abgestimmt und dann offiziell beschlossen werden.

Bisher wurde den Berichten zufolge nur für Odessa eine solche Freigabe vereinbart. Eine ukrainische Diplomatin erklärte hingegen gegenüber dem Handelsblatt, dass eine solche Einigung noch nicht feststehe. Auch würden, anders als in russischen Medien dargestellt, keine ukrainischen Offiziellen an dem Treffen in Ankara teilnehmen.

Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen:

Was ist das Problem derzeit?

Seit Anfang des Jahres ist Weizen auf dem Weltmarkt um 60 Prozent teurer geworden – und die Lage spitzt sich weiter zu: „Die weltweiten Lagervorräte reichen nur noch für die nächsten zehn Wochen“, warnt ein Analyseunternehmen, das Daten für die Vereinten Nationen erhebt. Statistiken des US-Landwirtschaftsministeriums bestätigen die Einschätzung.

Drastisch steigende Preise für Agrarprodukte bedrohen die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt, vor allem auf der Südhalbkugel. Um sich selbst zu schützen, schotten sich viele Schwellenländer ab, erlassen Exportbeschränkungen und befeuern damit die Krise noch weiter.

Eine Ursache für die Nahrungsmittelknappheit: Die Ukraine, einer der größten Getreideproduzenten der Welt, musste seine Exporte einstellen, nachdem die Häfen durch die Besetzung Russlands blockiert worden waren. Mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide stecken in der Ukraine fest, weil Russland die ukrainischen Schwarzmeerhäfen abriegelt.

Die britische Außenministerin Liz Truss warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, die Welt zu erpressen. Es sei entsetzlich, wie Putin Hunger und Nahrungsmangel unter den ärmsten Menschen der Welt als Waffe einsetze, sagte sie bei einem Besuch in Bosnien. „Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Putin muss die Blockade des ukrainischen Getreides aufheben.“

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Die Türkei berät nach eigenen Angaben über Möglichkeiten, ukrainisches Getreide über ihr eigenes Territorium auf den Weltmarkt zu bringen. „Wir verhandeln sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine über den Export von Getreide aus der Ukraine“, bestätigt ein hochrangiger türkischer Beamter.

Ein Abkommen zwischen Ankara und Moskau würde die derzeitige Nahrungsmittelkrise mildern. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Russlands Außenminister Lawrow

Die türkische Marine soll angeboten haben, die Minen in den ukrainischen Hoheitsgewässern zu räumen und die mit Getreide beladenen Transportschiffe zu begleiten. Dafür spricht, dass die Türkei die Seetransporte mit eigenen Militärbooten absichern könnte. Kriegsschiffe aus Ländern, die nicht an das Schwarze Meer grenzen, dürfen aufgrund der sogenannten Montreux-Konvention derzeit nicht den Bosporus durchfahren.

Die Türkei hingegen ist als Rechteinhaberin der Konvention und als Schwarzmeeranrainer weiterhin legal mit der eigenen Marine im Schwarzen Meer präsent. Zwei türkische Fregatten, zwei U-Boote und ein halbes Dutzend Patrouillen- und Schnellangriffsschiffe liegen derzeit im Schwarzen Meer bereit. Und für eine Schutzmission könnten zügig noch weitere Schiffe gerufen werden, sagte Yörük Isik, Leiter der Beratungsfirma Bosphorus Observer mit Sitz in Istanbul, der Nachrichtenagentur Reuters.

Was spricht dagegen?

Das Problem: Die Regierung in Kiew hat sich mehreren Medienberichten zufolge bisher bei dem Plan enthalten – und damit de facto noch nicht zugestimmt. Diplomaten reagierten kühl, als Ankara anbot, die für den Getreidetransport benutzten Wasserwege von Minen zu räumen. „Es besteht die Sorge, dass die Entfernung der Verteidigungselemente die ukrainischen Häfen anfällig für russische Angriffe macht“, heißt es in einer diplomatischen Note aus Kiew.

Während der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch nach Ankara kommen wird, um diese Frage zu erörtern, ist noch nicht bekannt, ob die Ukraine einen Vertreter in die Türkei entsenden wird.

Andererseits behaupteten russische Medien, dass Russland, die Türkei und die Ukraine sich auf diesen Plan bereits geeinigt hätten. Die für ihre Nähe zum Kreml bekannte Zeitung „Iswestija“ stützte sich dabei auf Regierungsquellen und berichtete, die Parteien hätten einen Kompromiss erzielt.

Die ukrainische Regierung um Präsident Selenski scheint sich von der türkischen Haltung im Ukrainekrieg allmählich zu distanzieren. Die Führung in Ankara hatte bereits vor Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar öffentlich gemacht, Russland nicht komplett die kalte Schulter zeigen zu wollen.

„Wer spricht mit Russland, wenn es sonst niemand tun will?“, hatte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin damals gesagt. Mitte März brachte der türkische Außenminister Cavusoglu die Außenminister Russlands und der Ukraine im südtürkischen Antalya für Gespräche zusammen.

Die Türkei schickt der Ukraine zwar hocheffektive Kampfdrohnen, mit denen bereits Dutzende russische Stellungen zerstört worden sind. Gleichzeitig jedoch hat die Türkei keine Sanktionen gegen Russland erlassen, empfängt Touristen und Oligarchen gleichermaßen an der türkischen Riviera und betreibt weiter Handel mit Russland.

Auch ist der türkische Luftraum für zivile russische Flugzeuge nicht gesperrt. Dass Erdogan den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands derzeit blockiert, stößt in Kiew ebenfalls auf. „Wir wünschten, die Türkei würde ihre Unterstützung für uns deutlicher zeigen“, sagte ein ukrainischer Diplomat neulich in Ankara vor internationalen Kollegen.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärte, dass die Ukraine in Bezug auf den Export von Nahrungsmitteln und Düngemitteln auf den Weltmarkt ebenfalls in diese Frage einbezogen werden sollte. Price betonte, dass das Lebensmittel- und Düngemittelproblem seit der Intervention Russlands in der Ukraine am 24. Februar fortbesteht, und erklärte, dass Lawrows Kontakte in Ankara nicht ausreichen würden, um das oben erwähnte Düngemittel- und Lebensmittelexportproblem zu lösen.

Warum ist die Türkei in die Verhandlungen involviert?

Die Türkei selbst betont nicht nur ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von beiden Ländern in vielen Sektoren, von der Landwirtschaft über den Tourismus bis zur Baubranche. Auch geografisch ist es für die Türkei schwierig, sich auf eine Seite zu schlagen. Das Land grenzt im Schwarzen Meer an beide Länder, der Bosporus ist die Durchfahrt für alle Schwarzmeeranrainer.

Wäre das Getreideproblem mit einer Einigung gelöst?

Ein entsprechendes Abkommen zwischen Ankara und Moskau würde die derzeitige Nahrungsmittelkrise zwar nicht beenden, aber mildern. Im Falle einer Einigung würde zwar das bereits geerntete Getreide exportiert werden können.

Doch wegen des Kriegs steht ein Großteil der ukrainischen Landwirtschaft derzeit still. Und selbst bei den Feldern, die noch bestellt werden, kann wegen der anhaltenden russischen Angriffe nicht sichergestellt werden, dass das Getreide überhaupt bis zu den ukrainischen Häfen transportiert werden kann.

Es gibt Überlegungen, das Getreide auf dem Landweg Richtung Westen zu exportieren, etwa über Polen oder Belarus. Doch das stößt nicht nur auf politische Probleme, etwa weil der belarussische Präsident im Gegenzug Lockerungen bei den Sanktionen gegen sein Land fordert. Auch haben die Schienen in der Ukraine im Vergleich zu denen in einigen Nachbarstaaten unterschiedliche Spurweiten – das Getreide müsste an den Grenzen umständlich in neue Containerwaggons umgeladen werden.

