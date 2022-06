Nationale Sicherheitsstrategie Energiewende in chinesischer Hand: Deutschlands gefährliche Rohstoffabhängigkeit

Deutschland ist bei wichtigen Rohstoffen auf China angewiesen. Doch gibt es einen Ausweg aus dieser Abhängigkeit? Experten geben der Politik Handlungsempfehlungen.

Die Versorgungssicherheit sollte Priorität auch gegenüber dem Lieferkettengesetz haben, fordern Experten (Foto: The Washington Post/Getty Images) Graphitfabrik in China

Berlin Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Mitte März den Dialogprozess für die geplante Nationale Sicherheitsstrategie eröffnete, herrschte in der Ukraine schon seit drei Wochen Krieg. Deutschen und Europäern sei schlagartig ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen vor Augen geführt worden, die sie in ihrer Handlungsfähigkeit einschränke, sagte Baerbock. Deshalb müsse es bei der Neudefinition der nationalen Sicherheit auch darum gehen, „nicht abhängig und erpressbar zu sein in seinen Wirtschafts- und Energiebeziehungen“.

Dieses Erpressungspotenzial liegt nicht nur in der Hand von Russlands Präsident Wladimir Putin, der Europa den Gas- und Ölhahn zudrehen kann. China kontrolliert seit etwa zwei Jahrzehnten beinahe die gesamte Wertschöpfungskette für Seltene Erden.

Bei Kobalt stammt der Großteil der Produktion aus der Demokratischen Republik Kongo, in der Bürgerkrieg herrscht. Und wenige Bergbauunternehmen in Ländern außerhalb Europas dominieren den Lithium-Markt.

