Nationale Sicherheitsstrategie So kann sich Deutschland aus der Rohstoffabhängigkeit von China befreien

Förderung Seltener Erden in der Inneren Mongolei in China

Berlin Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Mitte März den Dialogprozess für die geplante Nationale Sicherheitsstrategie eröffnete, herrschte in der Ukraine schon seit drei Wochen Krieg. Deutschen und Europäern sei schlagartig ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen vor Augen geführt worden, die sie in ihrer Handlungsfähigkeit einschränke, sagte Baerbock. Deshalb müsse es bei der Neudefinition der nationalen Sicherheit auch darum gehen, „nicht abhängig und erpressbar zu sein in seinen Wirtschafts- und Energiebeziehungen“.

Dieses Erpressungspotenzial liegt nicht nur in der Hand von Russlands Präsident Wladimir Putin, der Europa den Gas- und Ölhahn zudrehen kann. China kontrolliert seit etwa zwei Jahrzehnten beinahe die gesamte Wertschöpfungskette für Seltene Erden.

Bei Kobalt stammt der Großteil der Produktion aus der demokratischen Republik Kongo, in der Bürgerkrieg herrscht. Und wenige Bergbauunternehmen in Ländern außerhalb Europas dominieren den Lithium-Markt.

Dabei sind die genannten Metalle und Materialen von zentraler Bedeutung, wenn Deutschland und Europa ihre Klimaziele erreichen wollen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Problem kürzlich so auf den Punkt gebracht: „Wir importieren Lithium für Elektroautos, Platin für die Wasserstoffproduktion, Silizium für Solarmodule. 98 Prozent der Seltenen Erden, die wir brauchen, kommen von einem einzigen Zulieferer – China. Und das ist nicht nachhaltig.“

Der Politikwissenschaftler Jakob Kullik beschreibt den Umstand in einem Papier, das die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) in Auftrag gegeben hat. Während die Brüsseler Behörde den gesicherten Zugang zu wichtigen Ressourcen als Ziel von strategischer Bedeutung erkannt habe, werde das Thema Rohstoffpolitik in Deutschland leider immer noch „stiefmütterlich“ behandelt.

Die knappsten Rohstoffe und woher sie kommen Aluminium/Bauxit Förderländer: Australien 28,9 Prozent, China 20,6 Prozent, Guinea 17,9 Prozent Deutschland importiert aus: Bauxit: Guinea 90,8 Prozent

Guinea 90,8 Prozent Rohaluminium: Russland 22,5 Prozent, Niederlande 17,8 Prozent, Südafrika 10,2 Prozent Blei Förderländer: China 44 Prozent, Australien 9,4 Prozent, Peru 6,3 Prozent Deutschland importiert aus: Erz und Konzentrat: Schweden 26,1 Prozent, USA 23,9 Prozent, Irland 14 Prozent

Raffinadeblei: Belgien 44,6 Prozent, Großbritannien 14,1 Prozent, Frankreich 10,4 Prozent

Rohformen: Indien 38,1 Prozent, Belgien 27,8 Prozent, Kosovo 17,1 Prozent

Pulver, Flitter: Russland 43,1 Prozent, Frankreich, 42,4 Prozent, USA 10 Prozent Chrom Förderländer: Südafrika 45,2 Prozent, Türkei 16,7 Prozent, Kasachstan 14,2 Prozent Deutschland importiert aus: Erze und Konzentrate: Südafrika 74,1 Prozent, Türkei 22 Prozent

Rohformen, Pulver: 57,3 Prozent, Frankreich 27,2 Prozent Graphit Förderländer: China 73,6 Prozent, Mosambik 6,3 Prozent, Brasilien 5,7 Prozent Deutschland importiert aus: Natürlich (Pulver, Flocken): China 39,9, Brasilien 18,3 Prozent, Mosambik 17,3 Prozent

Natürlich: China 90,4 Prozent

Künstlich: Russland 25,5 Prozent, China 22 Prozent, Frankreich 10,8 Prozent Kobalt Förderländer: Demokratische Republik Kongo 72,4 Prozent, Australien 3,7 Prozent, Russland 3,5 Prozent

Deutschland importiert aus: Belgien 17,5 Prozent, USA 16,4 Prozent, Kanada 13,8 Prozent, China 10,6 Prozent Kupfer Förderländer: Chile 28,3 Prozent, Peru 11,8 Prozent, China 7,9 Prozent Deutschland importiert aus: Erze und Konzentrate: Peru 26,7 Prozent, Brasilien 25 Prozent, Chile 22,4 Prozent

Nicht raffiniert: Bulgarien 62,9 Prozent, Namibia 25,6 Prozent

Raffinadekupfer: Polen 19 Prozent, Russland 18,8 Prozent, Schweden 15,1 Prozent, Finnland 11,5 Prozent, Belgien 10,8 Prozent

Pulver, Flitter: Russland 66,5 Prozent, Italien 16 Prozent Molybdän Förderländer: China 37,5 Prozent, Chile 22,7 Prozent Deutschland importiert aus: Erze und Konzentrate: Italien 58,3 Prozent, China 27,8 Prozent, Niederland 13,9 Prozent

Molybdänoxide und -hydroxide: Chile 84,8 Prozent

Rohformen, gesinterte Stäbe: Usbekistan 37,9, Österreich 28,3 Prozent, China 19,6 Prozent Nickel Förderländer: Indonesien 26 Prozent, Philippinen 14,8 Prozent, Russland 9,4 Prozent Deutschland importiert aus: Raffinadenickel: Russland 44,5 Prozent, Norwegen 12,5 Prozent, Großbritannien 10,2 Prozent

Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie: Ukraine 66,8 Prozent, Russland 21,4 Prozent Seltene Erden Förderländer: China 69 Prozent, Australien 10,7 Prozent, Myanmar 8,8 Prozent Deutschland importiert aus: Mischungen, Legierungen: China 93,5 Prozent

Verbindungen (Metallgemische): Frankreich 58,8 Prozent, Großbritannien 28,2 Prozent

Schwere seltene Erden, Scandium, Yttrium: China 90,9 Prozent

Verbindungen (Cer): Estland 61,9 Prozent, China 17,5 Prozent, Österreich 10,6 Prozent Silizium Deutschland importiert aus: Norwegen 19,7 Prozent, Island 16 Prozent, Polen 12,2 Prozent, Frankreich 11 Prozent Tantal Förderländer: Demokratische Republik Kongo: 27,3 Prozent, Ruanda 20,4 Prozent, Brasilien 19,7 Prozent Deutschland importiert aus: Gemeinsam mit Niob: Schlacken, Aschen und Rückstände: Malaysia 80,2 Prozent, Thailand 18,7 Prozent

Gemeinsam mit Niob und Rhenium: Rohformen und Pulver: Brasilien 92,5 Prozent Vanadium Förderländer: China 58,7 Prozent, Russland 18,8 Prozent, Südafrika 16,4 Prozent Deutschland importiert aus: USA 37,1 Prozent, Frankreich 17,1 Prozent, Russland 17,1 Prozent, Schweiz 14,3 Prozent, Niederlande 12,9 Prozent Wolfram Förderländer: China 77,8 Prozent, Vietnam 5,6 Prozent, Russland 2,9 Prozent Deutschland importiert aus: Rohformen, gesinterte Stangen: China 23,5 Prozent, Großbritannien 21,3 Prozent, Russland 20,4 Prozent, Ungarn 15,1 Prozent

Wolframcarbid: Österreich 48,3 Prozent, Tschechische Republik 13,2 Prozent Zink Förderländer: China 33,8 Prozent, Peru 11,6 Prozent, Australien 8,7 Prozent Deutschland importiert aus: Erze und Konzentrate: Australien 39,2 Prozent, Schweden 17,8 Prozent, USA 17,1 Prozent

Feinzink: Mexiko 52,4 Prozent, Belgien 38,5 Prozent

Feinstzink: Finnland 33,5 Prozent, Spanien 19,2 Prozent, Niederlande 16,1 Prozent, Belgien 12,1 Prozent Quelle Die Zahlen stammen aus einer Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zur Abhängigkeit Deutschlands von mineralischen Rohstoffen.

Die Akademie ist die zentrale, ressortübergreifende Weiterbildungsstätte der Bundesregierung für Sicherheitspolitik und wird durch den Bundessicherheitsrat als Kuratorium unter Vorsitz des Bundeskanzlers politisch geführt.

Das Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, dürfte im politischen Berlin also aufmerksame Leser finden. Der Autor empfiehlt darin, Rohstoffsicherheit zum Bestandteil der Nationalen Sicherheitsstrategie zu machen, die die Bundesregierung ressortübergreifend erarbeiten und innerhalb des ersten Regierungsjahres vorlegen will.

Die Klimawende ist in Gefahr

„Die bisherige deutsche Rohstoffpolitik ist für eine Welt konzipiert worden, in der die geltenden internationalen Handelsregeln durch alle Staaten weitgehend respektiert werden“, schreibt Kullik. Der Glaube an eine regelbasierte Handelspolitik ist aber nicht erst durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine erschüttert worden.

Exportzölle und Handelsbeschränkungen haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Debatte um eine ökonomische Abkopplung des Westens von China heizt Befürchtungen, es könnte zu Versorgungsengpässen kommen, zusätzlich an.

Die Folgen für die Klimawende und den Ausbau der Erneuerbaren, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) nur noch „Freiheitsenergien“ nennt, könnten gravierend sein. Denn dadurch wird der Bedarf an begehrten Mineralien und Metallen drastisch steigen. Ob Windrad, Photovoltaikanlage oder E-Auto-Batterie – ohne Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Lithium und Seltene Erden geht es nicht.

„Die Abhängigkeit von vielen mineralischen Rohstoffen aus China ist bereits heute größer als jene von Erdöl und Erdgas aus Russland“, sagt Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt, beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Im Gegensatz zu Öl und Gas gebe es bei mineralischen Rohstoffen jedoch keine nationalen Reserven. „Ein Lieferstopp würde die Energiewende deshalb unmittelbar und gravierend treffen. Bei etwa für Windräder benötigten Seltenen Erden oder Silizium für Solarzellen dominiert China den Weltmarkt“, sagt Wachter.

Und Deutschland ist nicht der einzige Abnehmer: Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass der weltweite Bedarf für Lithium und Nickel bis zum Jahr 2040 um das Vierzigfache ansteigen wird.

Eine Studie der Deutschen Rohstoffagentur (DERA), die der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) angegliedert ist, nimmt ein gutes Dutzend Rohstoffe unter die Lupe, die für die Umsetzung der Energiewende essenziell sind.

In den meisten Fällen ähneln sich die Befunde: Der weltweite Bedarf wird in den kommenden Jahren stark steigen, die Zahl der Exportländer ist begrenzt, oft spielt China eine dominierende Rolle. Deutschland und Europa stehen in den meisten Fällen ohne eigene Produktionskapazitäten da.

An selbstkritischen Analysen herrscht kein Mangel

Es mangelt nicht an selbstkritischen Analysen. So erwähnt bereits das sogenannte „Weißbuch“ zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr aus dem Jahr 2016 die gesicherte Rohstoffzufuhr zu den strategischen Prioritäten Deutschlands. Doch die Strategien zur Bekämpfung der wachsenden Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten existieren bislang nur auf dem Papier.

In der Koalitionsvereinbarung von SPD, Grünen und FDP findet sich zu dem Thema nur ein dürrer Satz: „Wir wollen unsere Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung unterstützen, den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und ökologisch ausrichten“, heißt es darin.

Aus Sicht der Wirtschaft müssen den Ankündigungen Taten folgen. „Zur Reduktion der Importabhängigkeit empfehlen wir der Bundesregierung, eine aktive und ganzheitliche Rohstoffpolitik mit mehreren Säulen zu verfolgen“, sagt BDI-Abteilungsleiter Wachter.

So müsse die heimische Förderung gestärkt werden, Unternehmen der Weiterverarbeitung seien gezielt anzusiedeln, die privatwirtschaftliche Lagerhaltung müsse steuerlich angereizt werden. Außerdem empfiehlt Wachter, Absicherungsinstrumente zur Diversifizierung von Importen weiterzuentwickeln und bessere Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Rohstoffmangel könnte einen schweren Rückschlag für den Ausbau der „Freiheitsenergien“ bedeuten. (Foto: dpa) Windkraftanlage

Auch Politikwissenschaftler Kullik listet in seinem Papier für die BAKS klare Handlungsempfehlungen auf. So müsse es eine strategische Prioritätensetzung in der Rohstoffpolitik geben, im Zweifel müssten beispielsweise entwicklungspolitische Vorhaben wie das Lieferkettengesetz auch mal zugunsten der Versorgungssicherheit zurückstehen. Institutionalisiert werden könnte die Prioritätensetzung durch eine Aufwertung des Wirtschaftsministeriums zum federführenden Ressort für alle Rohstofffragen.

Um unabhängiger von Russland und China zu werden, müsse zudem das Netz bestehender Rohstoffpartnerschaften mit Drittstaaten ausgebaut und erweitert werden. Auch gelte es, die Förderung und Weiterverarbeitung von Rohstoffen in der EU zu ermöglichen und Unternehmen dabei auch finanziell zu fördern.

Deutschland braucht Vorratslager

So wie nach der Ölkrise 1973 gesetzliche Vorgaben für eine Bevorratung und eine nationale Krisenreserve für Erdöl beschlossen wurden, sollten auch für bestimmte kritische Rohstoffe Vorratslager angelegt werden, heißt es in dem Papier weiter. In den USA ist das Militär für eine solche Vorratshaltung zuständig, in Japan oder Südkorea seien es spezielle Agenturen.

Die Bundesregierung müsse vorbereitet sein für den Fall, dass China die Lieferung Seltener Erden aussetze – wie während eines Territorialstreits mit Japan im Jahr 2010 – oder ein lateinamerikanischer Staat seine Lithium-Vorkommen verstaatliche und einen Exportstopp verhängt.

Die Nationale Sicherheitsstrategie muss aber auch noch darüber hinausdenken. Denn längst gibt es Pläne von Ländern, Rohstoffe vom Meeresboden abzubauen oder nach dem Auslaufen des Antarktis-Vertrags zur Mitte dieses Jahrhunderts auch diese bisher unangetastete Weltregion auszubeuten. Dann wird Deutschland sich positionieren müssen, wie es sich dazu verhalten will.

