Aus der Traum von der Friedensinsel Europa: Die Nato kehrt zu ihrem Kerngeschäft zurück – Abschreckung und der Bündnisverteidigung. Der Plan dafür steht auf mehr als 4000 Seiten.

Die Verteidigungslinien der Nato sollen so verstärkt werden, dass es praktisch unmöglich wird, sie durchbrechen. (Foto: IMAGO/newspix) Grenze Polen, Russland und Litauen

Vilnius, Berlin Der Mann, der für die Sicherheit Europas verantwortlich ist, hat Biologie studiert und schrieb seine Abschlussarbeit an der Princeton University über den „Einfluss von Regenwürmern auf die vertikale Verteilung von Schleimpilzen im Erdreich“. Nach der Uni wich das Interesse für Kleingetier der Beschäftigung mit Panzern, Kampfjets und Flugabwehrwaffen. Christopher Cavoli ging zum Militär und ist heute ranghöchster Offizier der Nato.

Cavoli ist der Hauptautor der Verteidigungspläne, die die Nato am Montag beschlossen hat und am Dienstag offiziell verkünden will. Das Signal, das von Vilnius ausgehen soll, lautet: Die Nato setzt wieder auf Abschreckung und klassische Bündnisverteidigung. Unter Cavolis Kommando steht die Allianz vor der tiefgreifenden Transformation – dem größten Umbau der europäischen Sicherheitsarchitektur seit dem Ende des Kalten Kriegs.

