Die USA sind für EU und Ukraine im Krieg unverzichtbar. Doch vor dem US-Wahlkampf wächst die Sorge, dass die Strategie von Präsident Biden ins Wanken gerät.

Der US-Präsident wird von der Opposition gebremst, Politiker aus der eigenen Partei verlangen dagegen mehr Unterstützung für die Ukraine. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden (links) und der Ukrainische Präsident Wolodimir Selenski beim G7-Gipfel im Mai in Hiroshima

Brüssel, Washington „So lange wie nötig“, versichert Joe Biden, werden die USA an der Seite der Ukraine stehen. Wenn er an diesem Dienstag und Mittwoch zum Nato-Gipfel nach Vilnius reist, wird er die Führungsrolle der USA in den Mittelpunkt rücken. Die europäischen Partner „schauen auf die Vereinigten Staaten und darauf, was wir entscheiden, was wir tun, wie wir vorangehen“, sagte Biden vor seinem Abflug.

Amerika ist unverzichtbar, das weiß man gerade in Europa. „Die transatlantische Allianz ist so stark wie niemals zuvor“, erklärt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz formulieren es praktisch wortgleich.

Und sie wissen, wem sie den Zusammenhalt zu verdanken haben: Joe Biden. Unter seinem Vorgänger Donald Trump wären die USA kaum bereit gewesen, die Rolle der Schutzmacht Europas einmal mehr zu übernehmen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen