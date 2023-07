Nato-Gipfel Wie der Westen die Ukraine bis zum Nato-Beitritt schützen will

Präsident Selenski dankt den Nato-Staaten für ihre Hilfen. Sein Auftritt war diplomatisch – trotz der Enttäuschung, dass die Ukraine keine Einladung zum Nato-Betritt erhielt.

Solidaritätsveranstaltung mit der Ukraine während des Nato-Gipfeltreffens. (Foto: ddp/abaca press) Vilnius

Vilnius Der ukrainische Präsident hatte Klartext angekündigt, doch als Wolodimir Selenski am Mittwoch auf dem Nato-Gipfel in Vilnius eintraf, schien seine Wut verflogen zu sein. Ja, es gebe Momente, in denen „kleine Differenzen“ mit den westlichen Unterstützern hervorträten, sagte er, doch die Ukraine sei dankbar über die Hilfen, die sie für ihren Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland erhalte.

Das hatte am Vortag noch anders geklungen. Auf Twitter hatte Selenski seiner Enttäuschung darüber freien Lauf gelassen, dass die Nato-Staaten die Ukraine nicht eingeladen hatten, der Allianz nach Kriegsende beizutreten. „Unentschiedenheit ist Schwäche“, zürnte er. „Für Russland ist das ein Anreiz, seinen Terror fortzusetzen.“ Es drohte ein Eklat, ein Zerwürfnis zwischen der Ukraine und ihren Partnern, das den Nato-Gipfel überschattet hätte.

Doch am Mittwoch gab sich Selenski deutlich diplomatischer. Die Ergebnisse des Gipfels in Vilnius seien zu begrüßen, sagte Selenski in der litauischen Hauptstadt.