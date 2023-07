Nato-Gipfel „Wir wanken nicht“ – Biden besänftigt den enttäuschten Selenski

Nach dem Nato-Gipfel betont der US-Präsident erneut die Unterstützung für die Ukraine. Dabei steht das Verteidigungsbündnis vor immer größeren Herausforderungen.

Biden hat der Ukraine erneut seine Unterstützung zugesichert. (Foto: Reuters) US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede in Vilnius

Washington, Vilnius Schon am Nachmittag bildeten Tausende Menschen in der Altstadt der litauischen Hauptstadt Vilnius eine schier endlose Schlange. Wer den US-Präsidenten Joe Biden live erleben wollte, musste an diesem Mittwoch Ausdauer mitbringen. Als Biden gegen 20 Uhr Ortszeit vor die Menge trat, schwenkte sein Publikum neben litauischen und ukrainischen Flaggen auch die der USA.

Bei der Rede nach dem offiziellen Ende des Nato-Gipfels, für den Biden nach Litauen gereist war, gab sich der US-Präsident betont optimistisch – möglicherweise auch, um den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu besänftigen. Dieser hatte sich vom Gipfel eine konkrete Einladung seines Landes in das Militärbündnis erhofft – wohl wissend, dass der Beitritt erst nach Kriegsende erfolgen kann.

Letztendlich blieb eine solche aber aus, vor allem wegen des Widerstands der USA und Deutschlands. Diese Kontroverse, die den Gipfel inhaltlich dominierte, zeigt einmal mehr: Das Verteidigungsbündnis steht vor immer größeren Herausforderungen.