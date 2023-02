Naturkatastrophe Mehr als 1300 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Zwei Erdbeben erschüttern die türkisch-syrische Grenzregion. Mehrere Provinzen sind betroffen, Gebäude eingestürzt. Das Land bittet um internationale Hilfe.

In Syrien und der Türkei sind zahllose Gebäude eingestürzt, viele Menschen werden noch vermisst. (Foto: Reuters) Rettungsarbeiten im syrischen Jandaris

Istanbul Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Türkei gab es mindestens 912 Todesopfer, teilte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Montagvormittag mit. Mehr als 5400 Menschen seien verletzt worden, sagte er weiter.

Staatsmedien in Syrien meldeten mehr als 320 Todesopfer und mehr als 1000 Verletzte. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7,8 und 6,7 an. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

In Syrien stürzten laut Sana in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. „Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen“, sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. „Die Lage ist sehr tragisch“, sagte ein Mitglied der Gruppe.

Großteil der Türkei in ständiger Erdbebengefahr

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Die AP-Grafik zeigt den ungefähren Ort eines Erdbebens am frühen Montag im Südosten der Türkei. (Foto: dpa) Erdbeben erschüttern Südosten der Türkei und Norden Syriens

Auch in der Stadt Azmarin in der syrischen Provinz Idlib im Norden Syriens sind etliche Gebäude kollabiert. (Foto: dpa) Schwere Schäden

Viele Retter versuchen in der Türkei, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. (Foto: Reuters) Rettungskräfte im Einsatz

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen.“

Mittlerweile haben eine Vielzahl an Ländern der Türkei ihre Unterstützung angeboten. Unter anderem haben die Nato-Partner Hilfe angekündigt. Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, schrieb Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic erklärte, das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU werde die Entsendung von europäischen Rettungskräften koordinieren. Erste Teams aus den Niederlanden, Rumänien und Tschechien seien bereits unterwegs.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, erklärte auf Twitter, er habe türkischen Beamten mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten zur Hilfe bei den den Rettungsmaßnahmen bereit seien. Auch Griechenland ist trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. Sein Land werde „sofort helfen“, erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der größten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.

