Naturkatastrophen Innenminister: Fast 40.000 Erdbeben-Tote allein in Türkei

Anderthalb Wochen nach der Erdbebenkatastrophe steigt die Zahl der Toten in der Türkei und Syrien weiter. Retter bergen noch immer Überlebende.

Die Bergungsarbeiten dauern an. (Foto: dpa) Erdbebenkatastrophe in der Türkei

Istanbul Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet wurden, ist auf 39.672 gestiegen. Das teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Freitagabend laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. In Syrien sind bisher rund 5900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Die Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert.

Die Bergungsarbeiten in den betroffenen Regionen in der Türkei halten derweil an. Auch nach anderthalb Wochen werden dabei immer noch Menschen lebend geborgen – am Freitagabend etwa wurde ein Mann nach 278 Stunden gerettet, wie die Istanbuler Feuerwehr und staatliche Medien berichteten. Wie der Mann so lange überleben konnte, wurde zunächst nicht bekannt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

