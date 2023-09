Naturkatastrophen Jahrhundertflut wirft Griechenlands Wirtschaft zurück

Das Land erlebt eine der größten Naturkatastrophen der Nachkriegsgeschichte. Zwar hat der Regen aufgehört, doch das ganze Ausmaß der Schäden ist noch völlig unklar.

Die Wetterstation der Ortschaft Zagora registrierte innerhalb von 20 Stunden eine Niederschlagsmenge von 754 Litern pro Quadratmeter. (Foto: dpa) Starke Unwetter in Griechenland

Athen Eigentlich wollte der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am vergangenen Wochenende bei der Internationalen Handelsmesse in Thessaloniki die Erfolge seiner Wirtschaftspolitik erläutern. Er hätte ein Ass aus dem Ärmel ziehen können: Am Freitagabend nahm die kanadische DBRS Morningstar als erste der vier großen, von der Europäischen Zentralbank zertifizierten Ratingagenturen Griechenland nach 13 Jahren wieder in die Liste der investitionswürdigen Schuldner auf.

Mitsotakis hatte das Upgrade schon im vergangenen Jahr zum „nationalen Ziel“ erklärt. Doch die Flutkatastrophe in Mittelgriechenland droht einen Teil des wirtschaftlichen Fortschritts zunichtezumachen.

729 Quadratkilometer Land haben die Wolkenbrüche des Sturmtiefs „Daniel“ überflutet, eine Fläche fast so groß wie Hamburg. Meteorologen sprechen von einer Jahrhundertflut. Was einmal Griechenlands Kornkammer war, ist jetzt ein endloser See.