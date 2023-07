Naturschutz EVP-Chef Weber scheitert mit Sommerrevolte gegen den „Green Deal“ der EU

Brüssel Der Aufstand der europäischen Konservativen gegen das Naturschutzgesetz ist gescheitert. 336 Europaabgeordnete stimmten am Mittwoch in Straßburg für den Gesetzesentwurf der EU-Kommission, 300 dagegen.

Das Ergebnis ist vor allem eine Niederlage für Manfred Weber (CSU). Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) hatte seit Monaten Stimmung gegen das Gesetz gemacht, weil es aus seiner Sicht den Bauern einseitig Kosten für den Klimaschutz aufbürdet.

Zudem wollte er ein Zeichen gegen die vermeintlich ausufernde EU-Bürokratie setzen – und eine Warnung an seine Parteifreundin, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), senden.

In den vergangenen Wochen hatte Weber erreicht, dass das Gesetz in den Ausschüssen für Landwirtschaft und Fischerei abgelehnt wurde. Im Umweltausschuss gab es ein Patt. Deshalb war die Abstimmung im Plenum mit Spannung erwartet worden.

Die knappe Mehrheit am Mittwoch unterstreicht erneut, wie umstritten das Gesetz ist. Aus Deutschland stimmten neben CDU und CSU auch die Vertreter von FDP und AfD dagegen. Allerdings wollten nicht einmal alle EVP-Abgeordneten ihrem Anführer Weber folgen und stimmten für den Entwurf.

Flüsse, Moore und Wälder sollen wiederhergestellt werden

Die Grünen waren erleichtert. Das Gesetz sei gut für das Klima, für die Artenvielfalt und die Bauern, sagte die Abgeordnete Jutta Paulus. Weber habe mit seinen „destruktiven Ränkespielen“ das Ansehen des Parlaments beschädigt. Die Berichterstatterin der EVP-Fraktion, Christine Schneider (CDU), hingegen sprach von einer „schlechten Entscheidung“.

In Berlin sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die derzeitige Hitzewelle mit ausgetrockneten Äckern, Wäldern und Flüssen sei ein Beleg dafür, "wie dringend wir dieses Gesetz brauchen."

Der „Green Deal“ ist das zentrale Projekt der Von-der-Leyen-Kommission. Er besteht aus Dutzenden Klimaschutzgesetzen, die sicherstellen sollen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Als Teil des Projekts sollen auch Waldflächen aufgeforstet werden. (Foto: dpa) Beschädigter Wald

Mit dem Entwurf nimmt sich die EU erstmals vor, die Natur nicht nur zu schützen, sondern aktiv wiederherzustellen. Denn 80 Prozent der geschützten Lebensräume sind in einem schlechten Zustand. Das beschleunigt das Artensterben und den Klimawandel. Um gegenzusteuern, empfiehlt die Kommission, trockengelegte Moore zu vernässen, Wälder aufzuforsten und Städte zu begrünen.

Konkret soll die Renaturierung bis 2030 auf mindestens 20 Prozent der Flächen und Meeresgebiete in der EU beginnen. 25.000 Flusskilometer sollen wieder in einen natürlichen Zustand versetzt werden. Die Mitgliedstaaten entscheiden dabei selbst, wie sie die Vorgaben erreichen.

EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicious hatte am Dienstag in einem letzten Appell an die Abgeordneten gesagt, der Erfolg des gesamten „Green Deal“ hänge von dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ab. Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg war nach Straßburg gereist, um die Parlamentarier an ihre Verantwortung zu erinnern.

Weber schielt auf Erfolge der Rechtspopulisten

Der „Green Deal“ ist das zentrale Projekt der Von-der-Leyen-Kommission. Er besteht aus Dutzenden Klimaschutzgesetzen, die sicherstellen sollen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Das Europaparlament hat den „Green Deal“ seit 2019 mit einer breiten Allianz aus Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken mitgetragen. Webers EVP hat 32 von 34 Gesetzen zugestimmt.

Das Parlament stimmte knapp für das Naturschutzgesetz. (Foto: dpa) Abstimmung im EU-Parlament

Zuletzt war die EVP allerdings beim Verbrennerverbot und bei der Renaturierung ausgeschert. Mit Blick auf die Europawahl im Juni 2024 fordert Weber nun eine Regulierungspause in Brüssel.

Beim Naturschutzgesetz kommt hinzu, dass mit den Bauern eine Kernklientel seiner Partei betroffen ist. Agrarverbände warnen, dass die Erträge sinken und Betriebe schließen müssen, wenn Ackerflächen in Wiesen und Wälder umgewandelt werden. Weber sagt, man dürfe diese Sorgen nicht ignorieren. Als am Dienstag im Parlament über das Gesetz debattiert wurde, posierte der EVP-Chef draußen mit protestierenden Bauern.

Grüne und Sozialdemokraten sehen Webers Schwenk als reines Wahlkampfmanöver. Tatsächlich scheinen sich die Lager im Europaparlament neu zu sortieren. Weber verfolgt sehr genau den Aufschwung der Rechtspopulisten in Europa.

Besonders Giorgia Melonis Sieg in Italien und der Erfolg der niederländischen Bauern-Bewegung haben ihn nachhaltig beeindruckt. Er rechnet damit, dass nach der Europawahl die rechten Parteien noch mehr Gewicht im Parlament haben werden. Entsprechend will er sich alle Optionen offenhalten. Wer für die EU, die Ukraine und die Rechtsstaatlichkeit sei, so Weber, sei als Bündnispartner akzeptabel.

Da es nun eine Parlamentsposition zum Naturschutzgesetz gibt, können die Trilog-Verhandlungen mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten beginnen. Kommissionsvize Frans Timmermans hofft, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen.

Mehr: Forscher sehen keine Klimaneutralität ohne CO2-Entnahme aus der Luft