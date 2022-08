Nearshoring Der Treck nach Westen: Was Portugal für Firmen interessanter als China macht

Düsseldorf Bei der portugiesischen Investitionsagentur Aicep laufen die Telefone heiß: In den sieben Monaten dieses Jahres sind die Anfragen von Unternehmen, die einen Standort in Portugal aufbauen wollen, um 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Und das im Vergleich zu 2021.

Schon das vergangene Jahr war mit 97 Investitionsprojekten im Wert von 2,7 Milliarden Euro bereits das bisherige Rekordjahr. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, lag die Summe bei 1,2 Milliarden Euro. Die Anfragen deutscher Unternehmen nach Zulieferern in Portugal haben sich bislang im Vergleich zu 2021 mehr als verdreifacht.

Der Grund für diese Entwicklung sind die weltweiten Krisen, vor allem das Coronaproblem. Aicep hilft großen Konzernen, die sich für Portugal als Standort interessieren oder dort Zulieferer suchen.

Davon gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie deutlich mehr. Die Firmen wollen angesichts von Lieferengpässen und explodierenden Logistikkosten weniger abhängig von einem Zulieferer oder einer Region sein.

Die Produktion im nahe gelegenen Ausland, im Fachjargon Nearshoring, ist eine Alternative zum bislang oft vorherrschenden Fokus auf China. „Der Trend zum Nearshoring ist der wichtigste Grund für den starken Anstieg des Investoreninteresses in den vergangenen zwei Jahren“, sagt Aicep-CEO Luís Castro Henriques.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zwar können Unternehmen nicht einfach eine Fabrik von China nach Europa verlagern. Aber bei neuen Investitionen entscheiden sie sich nun öfter gegen Asien und für Europa.

Portugal bietet viele gut ausgebildete IT-Experten und entwickelt sich bereits seit einigen Jahren zum Standort für IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung. Neu ist in diesem Jahr die Zunahme von Industrieunternehmen, die in Portugal eine eigene Produktion aufbauen wollen oder Zulieferer suchen.

>> Lesen Sie hier auch: Portugal will in der Coronakrise neue Investoren ins Land holen

Einer davon ist der deutsche Kochzubehör-Hersteller Springlane. „Wir haben vor der Coronakrise viel mit Zulieferern aus Asien gearbeitet“, sagt Philipp Kowalatis, der bei Springlane die globale Beschaffung leitet. Aber die Kosten für einen Container aus China sind in der Pandemie explodiert. Derzeit lägen sie mit rund 10.000 US-Dollar immer noch dreimal so hoch wie vor Covid-19.

„Deshalb suchen wir jetzt verstärkt in Portugal und der Türkei nach zuverlässigen Produktionspartnern“, so Kowalatis. Gerade in der Keramik bietet sich Portugal an – das Land ist berühmt für seine Fliesen und sein Steingut.

Teilweise sind Firmen schon komplett ausgebucht

Kowalatis reiste 2021 mehrfach nach Portugal, um dort Keramikhersteller als Partner zu suchen. Er war nicht der Einzige. „Vier von fünf Herstellern haben uns gesagt: Es tut uns leid, aber für 2022 sind wir schon komplett ausgebucht“, erzählt er.

Sie hätten Großkunden wie Zara oder Williams Sonoma und würden ihre Kapazitäten erst einmal nutzen, um steigende Anfragen der Bestandskunden zu bedienen. „Für Neukunden ist es schwer, einen Lieferanten zu finden – wir müssen in der Regel mehr zahlen, um einen Fuß in den Markt zu bekommen“, sagt Kowalatis. Am Ende fand er einen Partner, die erste Lieferung folgte fast ein Jahr später, im zweiten Halbjahr dieses Jahres.

Kowalatis hat lange in Asien gelebt und ist 2015 zu Springlane gestoßen, um das Chinageschäft aufzubauen. Nun macht er sich daran, den Anteil wieder zu reduzieren. Neben den niedrigeren Logistikkosten schätzt er die bessere Qualität in Portugal. „Optische Details wie Farbverläufe setzen sie besser um als die Chinesen, und wir können auch kleinere Mengen in Portugal produzieren“, sagt er.

>> Lesen Sie hier auch: EU-Offensive im Systemkonflikt mit China: Europas Anti-Seidenstraße nimmt Gestalt an

Kleine Mankos bei den chinesischen Zulieferern habe man bislang in Kauf genommen, weil sie im Schnitt 40 Prozent günstiger waren als Europäer. Diese Differenz habe sich durch die hohen Logistikkosten aber mehr als halbiert. Zudem sei es bis heute nicht möglich, nach China zu reisen. Gerade für die Entwicklung neuer Produkte sei aber der persönliche Austausch wichtig.

Erste portugiesische Hersteller erweitern ihre Kapazitäten

Diese Argumente dürften einige in der Autobranche teilen – auch die portugiesischen Hersteller von Autoteilen können sich vor Anfragen kaum retten. „Die meisten Firmen haben ihre Kapazitäten voll ausgelastet“, sagt Mafalda Gramaxo, Chefin des Metallindustrie-Verbands in Portugal.

Promecel, ein Hersteller für die Elektrobranche und mechanischer Komponenten, baut bereits eine neue Anlage, um seine Kapazität um ein Viertel zu steigern und die hohe Nachfrage zu bedienen. „Kurz nach der Pandemie haben wir zahlreiche Anfragen von europäischen Unternehmen bekommen“, erzählt Promecel-Manager José Silva. „Die meisten wollten ihre Lieferketten diversifizieren und 30 bis 50 Prozent ihrer Zulieferer außerhalb von China ansiedeln.“

Auch der Modekonzern Hugo Boss orientiert sich stärker weg aus Asien. „Wir ändern unsere Strategie, aber nicht nur wegen China, auch wegen des Krieges“, erklärte Firmenchef Daniel Grieder im Interview mit der „FAZ“. Künftig werde man stärker in der Nähe der jeweiligen Absatzmärkte produzieren.

In der Türkei verdoppelt Boss seine bestehenden Kapazitäten. „In Europa sprechen wir mehr mit Portugal, Osteuropa oder Italien. Alles, was man in den letzten zehn bis 15 Jahren in unserer Branche verpönt hat, wird wieder relevant“, so Grieder.

Der Ukrainekrieg fördert „Friendshoring“

Verstärkt wird der Nearshoring-Trend durch den Ukrainekrieg, der ein zweites Phänomen befördert, das sogenannte Friendshoring. Dabei suchen Unternehmen Standorte oder Zulieferer in vertrauenswürdigen Ländern. Sie wollen damit verhindern, dass ihre Investitionen durch die unkalkulierbare Politik in Autokratien in Gefahr geraten.

„Seit dem Krieg in der Ukraine ersetzen Unternehmer auch Zulieferer in Osteuropa durch andere in politisch sichereren Regionen“, sagt Paulo Azevedo, Vizechef der deutsch-portugiesischen Handelskammer in Lissabon. Die Unternehmen könnten die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Nachbarländer wie Polen oder Rumänien noch nicht abschätzen und orientierten sich deshalb Richtung Westen.

>> Lesen Sie hier auch: Wir brauchen Partnerländer, die Transformation, Tempo und Technologien mit und für uns vorantreiben

Deutsche Firmen gehören zu den größten Investoren in Portugal. Ihre Anfragen bei Azevedo haben seit der Pandemie um die Hälfte zugelegt. Besonders stark ist die Nachfrage nach technisch anspruchsvollen Produktgruppen wie der Präzisionstechnik, in der etwa auch Promecel aktiv ist. Der Trend wirkt sich auch auf die portugiesischen Exporte aus, die deutlich gestiegen sind (siehe Grafik).

Jenseits von Geopolitik und Lieferketten macht aber auch die steigende Bedeutung der Nachhaltigkeit Standorte in Europa attraktiver. „Für Verbraucher wird das Thema immer wichtiger, und Zertifizierungen wie Öko-Tex für Textilien gibt es in der Türkei eher als in China oder Pakistan“, sagt Springlane-Einkäufer Kowalatis.

Portugal gehört definitiv zu den Ländern, die von einer Neuorganisation der Lieferketten profitieren. Wie breitflächig die jedoch ausfallen wird, muss sich erst noch zeigen. Denn es gibt auch Umfragen, in denen Unternehmen sich Friend- und Nearshoring gegenüber skeptisch zeigen.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Ifo-Instituts planen zwar 41 Prozent der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, ihre Beschaffungsstrategie zu verändern, im Großhandel sind es 35 Prozent und im Einzelhandel 27 Prozent.

Allerdings nennt nur rund jedes zehnte Unternehmen Reshoring (Rückverlagerung der Produktion in das Ursprungsland), Nearshoring oder Insourcing (Übernahme von Aufgaben, die bisher Fremdfirmen erledigt haben) als Option. Die übrigen wollen ihre Lieferanten stärker diversifizieren oder die Lagerhaltung erhöhen.

Mehr: Die China-Dämmerung: So dramatisch hat sich das Land verändert