Neue Prognose Konjunktursorgen wachsen – China wird in Asien zum Schlusslicht

Bangkok Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten wächst die Wirtschaft in China langsamer als in den restlichen Schwellenländern Asiens. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichen Konjunkturprognose der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) hervor. Ihre Erwartungen für die größte Volkswirtschaft des Kontinents schrauben die Ökonomen der Bank spürbar nach unten: Sie gehen nun nur noch von einer Wachstumsrate von 3,3 Prozent für das laufende Jahr aus. Im April rechneten sie noch mit einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um fünf Prozent.

Die mehr als 40 übrigen Schwellenländer des Asien-Pazifik-Raums, die von der Bank analysiert werden, entwickeln sich mit einem erwarteten Plus von 5,3 Prozent deutlich besser – ihre Prognose wurde nur minimal gekürzt. Das letzte Mal, dass Chinas Wachstum schwächer war als in den anderen Schwellenländern, war im Jahr 1990. Seitdem war China mehr als 30 Jahre lang Wachstumsmotor für den Kontinent.

Derzeit ist das Land aber eines der größten Risiken für seine Nachbarn: Sollte sich die Konjunktur in der Volksrepublik noch stärker als erwartet abkühlen, stünden die Länder, die vom Handel mit China abhängig sind, vor ernstzunehmenden Problemen, warnt ADB-Chefvolkswirt Albert Park.

Die Null-Covid-Strategie ist eine der größten Bremsen

Die Sorgen rund um die chinesische Wirtschaft hängen vor allem an der Null-Covid-Politik der Regierung in Peking, die dem Land immer wieder neue Lockdowns beschert. Für das zweite Halbjahr rechnen die ADB-Ökonomen zwar mit einem leichten Wachstumsschub. „Es ist aber unwahrscheinlich, dass die Regierung von ihrer Null-Covid-Strategie Abstand nimmt“, heißt es in dem Bericht der Institution.

Zudem sorgt der kriselnde Immobilienmarkt weiter für Verunsicherung: „Staatliche Maßnahmen sind notwendig, um den Stress auf dem Immobilienmarkt abzumildern, der mit vielen Bereichen der Wirtschaft verknüpft ist“, urteilt die ADB.

Die Probleme sorgen dafür, dass China unter den zehn größten Schwellenländern der Region vom Wachstumschampion zu einem der Schlusslichter geworden ist. Mit einer erwarteten BIP-Zunahme von knapp drei Prozent läuft die Konjunktur nur in Thailand und Südkorea noch ein wenig schlechter.

Chinas Abstieg erklärt Ökonom Park auch mit strukturellen Herausforderungen: „Die Bevölkerung altert rapide, gleichzeitig hat China viele einfache Möglichkeiten, für Wachstum zu sorgen, bereits ausgeschöpft.“ Das Land müsse sich nun darauf konzentrieren, Innovationen anzuschieben.

Spitzenreiter ist Indien mit sieben Prozent Wachstum

Die gravierende Verschiebung in Asiens Wachstumsrangliste erklärt Park aber nicht nur mit Chinas Schwäche: „Sie spiegelt auch die Dynamik in anderen Teilen Asiens wider.“ Mit Zuwächsen von rund sieben Prozent liegen Indien und Bangladesch derzeit an der Spitze der großen Volkswirtschaften auf dem Kontinent. Indiens Prognose wurde zwar leicht nach unten korrigiert – das Land leidet unter gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen infolge des Ukrainekriegs. Zudem lastet auch die schwächere globale Nachfrage auf dem Exportgeschäft. „Nichtsdestotrotz erwarten wir ein starkes Wachstum“, heißt es seitens der ADB.

In Südostasien entwickeln sich besonders Vietnam, die Philippinen, Malaysia und Indonesien trotz des globalen Gegenwindes gut. Für Indonesien, gemessen an der Bevölkerungszahl das viertgrößte Land der Welt, hebt die ADB ihre Konjunkturprognose an – von fünf Prozent im April auf nun 5,4 Prozent.

Das Land ist der größte Kohle- und Palmölexporteur der Welt und profitiert von den gestiegenen Rohstoffpreisen. Die Exporte des Landes stiegen im ersten Halbjahr in US-Dollar gerechnet im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent.

Auf den Philippinen ist es vor allem die inländische Nachfrage, die den Inselstaat zu einer der wachstumsstärksten Volkswirtschaften Asiens macht. Das Land kann für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 6,5 Prozent rechnen – ein halber Prozentpunkt mehr als noch im April prognostiziert wurde. Wichtigste Stütze ist der private Konsum, der nach dem Ende von Corona-Restriktionen stark zugelegt hat – ähnlich wie in Malaysia, das mit sechs Prozent Wachstum rechnen kann.

Vietnam liegt laut der ADB-Konjunkturanalyse mit 6,5 Prozent mit den Philippinen gleichauf. Das Land profitiert unter anderem von einem starken verarbeitenden Gewerbe – viele internationale Unternehmen wie der Elektronikkonzern Apple haben in den vergangenen Jahren Teile ihrer Lieferketten in den 100-Millionen-Einwohner-Staat verlegt. Eine weiterer Rückgang der globalen Nachfrage könnte aber auch für Vietnams Erfolgsgeschichte zur Gefahr werden.

ADB-Volkswirt Park zeigt sich dennoch optimistisch: „Trotz vieler negativer Entwicklungen erwarten wir nach wie vor, dass Asiens Schwellenländer weiterhin eine Stütze des globalen Wachstums sind“, sagt er. „Sie bleiben nach wie vor die dynamischste Wachstumsregion der Welt.“

