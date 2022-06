Neue Studie Wohlstand in Gefahr? Wirtschaft warnt vor Stillstand bei EU-Schweiz-Handelsabkommen

Zürich Es ist eine festgefahrene Situation: Mehr als ein Jahr nach dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über die Neuordnung ihrer Wirtschaftsbeziehungen ist bei den Verhandlungen kein Kompromiss in Sicht. Der für auswärtige Angelegenheiten zuständige Bundesrat Ignazio Cassis hatte zuletzt versucht, bei den Nachbarstaaten Deutschland und Österreich für Verständnis für die Schweizer Position zu werben.

Er wünscht sich einen Mittelweg zwischen dem großen Rahmenvertrag und der Neuverhandlung Dutzender bilateraler Verträge für sämtliche Branchen. Die EU-Verhandler pochen jedoch nach wie vor darauf, die Wirtschaftsbeziehungen in einem umfassenden Vertrag dauerhaft neu zu regeln. Das wiederum dürfte an einer Schweizer Volksabstimmung scheitern. Bei Cassis macht sich zunehmend Ernüchterung breit: Die „EU muss sich auch bewegen“, sagte er kürzlich auf einem Treffen seiner liberalen Partei FDP.

Inzwischen warnen immer mehr Wirtschaftsvertreter vor den Folgen des Stillstands bei den Verhandlungen über den Rahmenvertrag. Was auf dem Spiel steht, hat der Verband der bayerischen Wirtschaft (vbw) durch das Analysehaus Prognos untersuchen lassen. Die Studie liegt dem Handelsblatt vorab vor. Darin warnen die Experten von Prognos: Sollten die auslaufenden bilateralen Verträge nicht erneuert werden – etwa jener zur gegenseitigen Anerkennung der Standards im Maschinenbau –, dann droht der Handel zwischen beiden Wirtschaftsräumen auf den Stand eines Freihandelsabkommens von 1972 sowie auf die Grundlagen der WTO-Vorschriften zurückzufallen.

Stillstand kostet Wohlstand

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbw, fordert eine schnelle Reaktion: „Der aktuelle Stillstand bei den Verhandlungen gefährdet die enge Anbindung der Schweiz an den EU-Binnenmarkt, die Arbeitskräftemobilität, gegenseitige Investitionen sowie gemeinsame Forschungsprojekte.“ Er fürchtet: „Sollte keine Lösung gefunden werden, kostet das langfristig Wohlstand und Wachstum – sowohl in der Schweiz als auch in Bayern, Deutschland und der EU.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wirtschaftsvertreter fürchten, dass der grenzübergreifende Handel komplizierter wird. (Foto: dpa) Schweizer Zoll

Ähnlich sieht das Ralf Bopp, Direktor der Handelskammer Deutschland Schweiz: „Die Erosion der bestehenden Verträge ist am Horizont sichtbar.“ Die Wirtschaft leide schon heute, etwa dadurch, dass Medizinprodukte aus der Schweiz den barrierefreien Zugang zum EU-Binnenmarkt verloren haben. Ab 2024 könnte dieses Schicksal auch dem Maschinenbau bevorstehen. „Das größere Schadenspotenzial liegt in der Zukunft“, so Bopp. „Doch die Zukunft ist greifbar.“

>> Lesen Sie hier auch: Schweiz übernimmt EU-Sanktionen gegen Russland – Oligarchen-Vermögen wird eingefroren

Die Experten von Prognos beschreiben in ihrer Studie eine düstere Zukunft. Eine fehlende Klärung der Wirtschaftsbeziehungen sei „mit erheblichen Einschränkungen und Handelshemmnissen verbunden, die für keine der beiden Seiten vorteilhaft sind“, heißt es in der Studie. Selbst ein Abkommen, wie es die EU mit Großbritannien nach dem Brexit geschlossen hat, „wäre ein deutlicher Rückschritt für die Handelsbeziehungen“.

Beide Wirtschafträume sind eng verflochten: Prognos zufolge wickelt die Schweiz 45 Prozent des Warenhandels mit der EU ab – 17 Prozent mit Deutschland. Besonders stark sind die Verflechtungen mit dem Nachbarland Baden-Württemberg. Aber auch mit dem Bundesland Bayern floriere der Handel, so vbw-Chef Brossardt – bis jetzt. Er fordert: „In Zeiten von Protektionismus und gestörten Lieferketten müssen die Schweiz und die EU ein Zeichen einer starken Partnerschaft setzen, die auf gemeinsamen Werten und offenen Märkten beruht.“ Die Verhandlungen müssten wieder aufgenommen werden. „Ohne Beilegung des Streits verlieren alle Beteiligten“, ist er überzeugt.

Firmen könnten auf Geschäft verzichten

Allerdings legt die Prognos-Studie nahe, dass für die Schweiz noch etwas mehr auf dem Spiel steht als für die EU. Demnach betrug die europäische Gesamtnachfrage gemäß den jüngsten vorliegenden Zahlen von 2019 sieben Prozent der Bruttowertschöpfung des Landes – oder 93 Milliarden Euro. Knapp 550.000 Jobs hängen daran.

Besonders in den Branchen Landwirtschaft, Strommarkt und Luftfahrt hätte ein Auslaufen der bilateralen Verträge starke Auswirkungen. Selbst im Fall eines Brexit-ähnlichen Abkommens wären starke Handelseinbußen zu befürchten. Das zeige sich am Beispiel des Handels zwischen Bayern und Großbritannien. Zwischen 2015 und 2020 sei das Handelsvolumen um 40 Prozent zurückgegangen, so die Prognos-Studie.

Selbst wenn die Außenwirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und der EU weiter erodieren, werde sich die Wirtschaft zwar darauf einstellen, so Bopp. „Aber dann verzichten Firmen auf manches Geschäft, weil es schlicht zu teuer wird.“ Es hätte jahrelang gedauert den Marktzugang zwischen der EU und Schweiz zu liberalisieren. „Wenn diese Erfolge jetzt zurückgedreht werden, wäre das sehr zu Bedauern und ein enormer Rückschritt. Hier stünden auch die Sicherheit der Lieferketten und teilweise die Versorgungssicherheit auf dem Spiel.“

Mehr: Der Streit über Munitionslieferungen an die Ukraine spaltet die Schweizer Politik