Neuer britischer Premier Dreikampf um die Johnson-Nachfolge – Penny Mordaunt führt die Umfragen in der Partei an

Brüssel Im Rennen um den Parteivorsitz der britischen Konservativen zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Außenministerin Liz Truss und Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt ab. Am Mittwoch nahmen sie im parteiinternen Auswahlverfahren die nächste Hürde und liegen weiter in Führung.

Für Sunak stimmten am Nachmittag 88 Abgeordnete der Parlamentsfraktion, für Mordaunt 67, für Truss 50. Ebenfalls im Rennen bleiben der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, die Regierungsjustiziarin Suella Braverman und die Ex-Staatssekretärin Kemi Badenoch.

Ausgeschieden sind der ehemalige Außenminister Jeremy Hunt und der amtierende Finanzminister Nadhim Zahawi. Sie verpassten die Hürde von 30 Unterstützern. Damit sinkt die Zahl der Kandidaten auf den Parteivorsitz von acht auf sechs.

Ursprünglich angetreten waren elf Bewerber, in mehreren Abstimmungsrunden wird die Zahl nun schrittweise reduziert. Der Gewinner wird Anfang September zum neuen Premierminister ernannt. Bis dahin führt noch Amtsinhaber Boris Johnson die Geschäfte.

Wenn das Trio an der Spitze seinen Vorsprung halten kann, wird also entweder nach Margaret Thatcher und Theresa May die dritte Frau in die Downing Street einziehen – oder erstmals ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit. Sunak ist der älteste Sohn eines eingewanderten indischen Arztes.

Die Konservativen stehen dabei erneut vor einer Richtungsentscheidung: Der Ex-Finanzminister empfiehlt sich als Vertreter der ökonomischen Vernunft, hinter dem sich der moderate Flügel der Partei scharen kann. Truss tritt als Frontfrau der Brexit-Hardliner auf, obwohl sie beim Referendum 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Mordaunt hingegen steht für einen personellen Neuanfang und ist die große Überraschung des Rennens.

Der erst 42-jährige Sunak ist der Favorit des Partei-Establishments. Er hat eine Blitzkarriere hingelegt: Vor sieben Jahren zog er ins Parlament ein, vor vier Jahren in die Regierung. Den entscheidenden Karriereschub verdankt er Premier Johnson.

Dieser holte ihn als Staatssekretär ins Finanzministerium und ernannte ihn kurz darauf zum Schatzkanzler. Dass Sunak vergangene Woche mit seinem Rücktritt den Sturz Johnsons einleitete, wird ihm von dessen Anhängern nun als Verrat ausgelegt.

Sunaks Lebenslauf liest sich wie der vieler Premierminister. Er studierte Politik, Philosophie, Volkswirtschaftslehre in Oxford, machte einen MBA in Stanford und arbeitete danach unter anderem bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Dank der Heirat mit der Milliardärstochter Akshata Murty, Tochter des Infosys-Gründers N. R. Narayana Murty, ist er inzwischen der reichste Politiker Großbritanniens.

Der 41-Jährige hat seine Absicht, um den Posten als Premier zu kandidieren, bereits früh erklärt. (Foto: AP) Ehemaliger Finanzminister Rishi Sunak

Bekannt wurde Sunak in der Coronapandemie, als er immer neue Hilfspakete der Regierung verkündete. Er war von Anfang an ein überzeugter Brexit-Anhänger, gilt jedoch als unideologisch. Sollte er Premier werden, wird erwartet, dass er den Nordirlandstreit pragmatisch lösen wird. Einen Handelskrieg mit der EU will er vermeiden.

Auch beim zentralen Wahlkampfthema Steuern dringt Sunak auf Mäßigung. Während alle Rivalen große Steuersenkungen versprechen, hält er an der geplanten Anhebung der Unternehmensteuer fest und will erst den Haushalt konsolidieren. Da die Staatsquote in der Pandemie auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen ist, wird Sunak vom rechten Flügel als „Sozialist“ beschimpft.

Sunaks Rivalin Liz Truss, einst als Pro-Europäerin gestartet, wettert seit einigen Jahren mit dem Eifer der konvertierten Brexit-Anhängerin gegen die EU. Als Außenministerin ist sie eine der Hauptverantwortlichen für die jüngste Eskalation des Nordirlandstreits. Sie vertritt libertäre wirtschaftliche Ansichten und inszeniert sich als Erbin Margaret Thatchers. Sie verspricht Steuersenkungen „vom ersten Tag an“. Man müsse mit der vorsichtigen Haushaltspolitik brechen und „echte Reformen“ umsetzen.

Truss hat zehn Jahre Regierungserfahrung unter drei verschiedenen Premierministern gesammelt: Vor ihrem derzeitigen Job war sie unter anderem Ministerin für Umwelt, Justiz und Handel. Als Handelsministerin unterzeichnete sie die ersten Freihandelsabkommen nach dem Brexit, einer der wenigen sichtbaren Vorteile des EU-Austritts.

Wie Sunak studierte die 46-Jährige in Oxford Politik, Philosophie und Volkswirtschaftslehre (PPE), den Studiengang, der die meisten Premierminister hervorgebracht hat. Sie hielt bis zum Schluss loyal zu Johnson und wird nun von dessen Gefolgsleuten unterstützt.

Während Sunak und Truss seit Monaten als Favoriten auf die Johnson-Nachfolge gelten, war der Aufstieg der Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt nicht von allen vorhergesagt worden. Sie hat nun die zweithöchste Unterstützerzahl in der Fraktion und führt die Umfragen unter Parteimitgliedern an.

Die britische Außenministerin ist aktuell im Kabinett und kam schon früh ins Gespräch als mögliche Nachfolgerin für Johson. (Foto: Reuters) Britische Außenministerin Liz Truss

Die 49-Jährige war, wenn auch keine drei Monate lang, die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Im Wahlkampf kann sie mit ihrem Militärhintergrund punkten: Sie wuchs als Tochter eines Fallschirmjägers in einem Soldatenhaushalt auf, ist selbst Reservistin der Royal Navy und vertritt mit dem Wahlkreis Portsmouth den Heimathafen der britischen Flotte.

Mordaunt hat den Vorteil gegenüber Sunak und Truss, keine zentrale Rolle in der Johnson-Regierung gespielt zu haben. So kann sie nun glaubwürdig einen Neubeginn versprechen. Zugleich buhlt sie um die Anhänger Johnsons. „Ich bin ganz anders als Boris Johnson, aber wir haben dasselbe Programm vertreten, und wir glauben an dieselben Dinge“, sagte sie bei ihrem Wahlkampfauftakt am Mittwoch.

Sie könnte insbesondere Truss gefährlich werden und als Vertreterin des Brexit-Lagers ins Finale gegen Sunak einziehen. Der Ex-Finanzminister ist der klare Favorit in der Fraktion. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten ihn auf jeden Fall in die Runde der letzten zwei Bewerber wählen, die sich der Parteibasis für die Entscheidung stellen müssen.

Die große Frage ist, ob Sunak dort auch siegen kann. In Umfragen unter Parteimitgliedern schneiden sowohl Truss als auch Mordaunt im direkten Vergleich mit Sunak deutlich besser ab.

