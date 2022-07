 Neuer britischer Premier: Dreikampf um die Johnson-Nachfolge – zwei Frauen gegen Rishi

Im Kampf um den Tory-Vorsitz zeichnen sich drei Favoriten ab. Der neue britische Premier wird wohl entweder eine Frau – oder gehört erstmals zu einer ethnischen Minderheit.

Der 41-Jährige hat seine Absicht, um den Posten als Premier zu kandidieren, bereits früh erklärt. (Foto: AP) Ehemaliger Finanzminister Rishi Sunak

Brüssel Im Rennen um den Parteivorsitz der britischen Konservativen zeichnet sich ein Dreikampf zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Außenministerin Liz Truss und Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt ab. Am Mittwoch nahmen sie im parteiinternen Auswahlverfahren die nächste Hürde und liegen weiter in Führung. Ursprünglich angetreten waren elf Bewerber, in mehreren Abstimmungsrunden wird die Zahl nun schrittweise reduziert. Der Gewinner wird Anfang September zum neuen Premierminister ernannt. Bis dahin führt noch Amtsinhaber Boris Johnson die Geschäfte.

Wenn das Trio seinen Vorsprung halten kann, wird also entweder nach Margaret Thatcher und Theresa May die dritte Frau in die Downing Street einziehen – oder erstmals ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit. Sunak ist der älteste Sohn eines eingewanderten indischen Arztes.