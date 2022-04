Neuer „Handels- und Technologierat“ Ursula von der Leyen will Indien zu engem Partner Europas machen

Indien stellt sich in der Ukraine-Krise nicht gegen Russland. Trotzdem bietet die EU eine Zusammenarbeit an, wie es sie bislang nur mit den USA gibt.

Europa braucht neue Handelspartner. (Foto: REUTERS) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Brüssel, Bangkok Mit großzügigen Angeboten für eine enge Partnerschaft will der Westen Indien aus seiner Russland-Abhängigkeit locken. Wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am morgigen Montag den indischen Regierungschef Narendra Modi trifft, will sie ihm die Gründung eines „Handels- und Technologierats“ anbieten, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der EU-Kommission.

Einen solchen Trade- and Technology Council (TTC) gibt es seit knapp einem Jahr auch mit den USA. Im Falle Indiens soll er vor allem dabei helfen, das Land von Handelsbeziehungen mit China und Russland unabhängiger zu machen, etwa wenn es um die Mobilfunktechnologien 5G und 6G geht.

Außerdem setzt sich die EU-Kommission dafür ein, dass europäische Unternehmen Indien mit Rüstungsgütern versorgen, auch indem sie sich an Joint Ventures in Indien beteiligen. Derzeit bezieht Indien 60 Prozent seiner militärischen Ausstattung aus Russland. Westliche Staaten sind bisher kaum bereit, ihre neuesten Systeme an Indien zu liefern. Das soll sich ändern.

