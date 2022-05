Neutrale Schweiz Der Streit über Munitionslieferungen an die Ukraine spaltet die Schweizer Politik

Immer mehr Politiker in der Schweiz fordern, Waffenlieferungen an die Ukraine zumindest indirekt zu billigen. Außenamtschef Cassis wehrt sich, weicht jedoch einer zentralen Frage aus.

Die Schweizer Politik debattiert über indirekte Waffenlieferungen für die Ukraine. (Foto: imago images/Andreas Haas) Bundeshaus in Bern

Zürich In der Schweiz wächst parteiübergreifende Unterstützung zumindest für indirekte Waffenlieferungen an die Ukraine. So fordert Gerhard Pfister, Präsident der Partei Die Mitte, die Weitergabe von Panzermunition an die Ukraine zu genehmigen, die die Schweiz nach Deutschland exportiert hat.

Der Präsident der liberalen FDP, Thierry Burkart, zeigt sich dafür ebenfalls offen und spricht sich zudem für eine engere Zusammenarbeit mit der Nato aus. Und die Grünliberalen drängten kürzlich sogar auf direkte Waffenlieferungen an die Ukraine.

Die Forderungen kommen einem Bruch mit jahrzehntelang gepflegten Traditionen der Schweizer Außenpolitik gleich. Der liberale Bundespräsident Ignazio Cassis, der auch das Außenamt verantwortet, wehrt sich bislang gegen einen solchen historischen Bruch.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen