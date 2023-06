Neuwahl in Spanien Brüssel fürchtet Chaos bei spanischer EU-Ratspräsidentschaft

Spanien übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft – drei Wochen vor der Neuwahl des Parlaments mit unklarem Ausgang. Premier Sánchez hat dennoch ehrgeizige Pläne.

Spaniens Ministerpräsident stellte erst kürzlich die Leitlinien der spanischen Ratspräsidentschaft vor. (Foto: AP) Pedro Sánchez

Madrid, Brüssel Die eilig anberaumte Neuwahl in Spanien könnte aus Brüsseler Sicht nicht schlechter terminiert sein: Premier Pedro Sánchez hat die Spanier kurzfristig für den 23. Juli an die Urnen gerufen, nachdem seine Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai abgestraft worden war. Am 1. Juli aber übernimmt Spanien von Schweden die EU-Ratspräsidentschaft.

Die spanische Regierung muss dann für sechs Monate die Beratungen der 27 Mitgliedstaaten in allen Politikfeldern leiten und koordinieren. Europaabgeordnete äußern nun Bedenken, ob das gelingen kann.

Daniel Caspary von der CDU bezweifelt, dass Spanien die EU-Geschäfte „ohne sprechfähige Regierung“ effizient führen kann. „Für die EU bedeutet das Chaos und Stillstand zugleich.“

Der spanische Ministerpräsident Sánchez dagegen versichert, es werde keine Probleme geben. „Wir haben die Aufgabe seit einem Jahr vorbereitet“, sagte er.