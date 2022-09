Das sind die Versprechen von Italiens Rechten – und so viel kosten sie

In gut zwei Wochen finden die Parlamentswahlen in Rom statt. Das Rechts-Bündnis hat gute Chancen auf den Sieg. Es tritt mit einem Wahlprogramm an, das zig Milliarden Euro kosten würde.

10.09.2022 - 04:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen