Russische Desinformation, orchestrierte Proteste und wirtschaftliche Instabilität setzen die Regierung Moldaus unter Druck. Außenminister Popescu fordert Ausrüstung zur Luftraumverteidigung.

Den EU-Beitritt des Landes sieht Popescu nicht gefährdet. (Foto: Reuters) Moldaus Außenminister Nicu Popescu

Chisinau Die Republik Moldau grenzt direkt an die Ukraine, immer wieder dringen russische Raketen in den Luftraum des Landes ein. Der Außenminister des Landes, Nicu Popescu, fordert im Handelsblatt-Interview Ausrüstung zur Überwachung und Verteidigung des Luftraums von seinen westlichen Partnern. Im Laufe des vergangenen Jahres habe sich das Sicherheitsumfeld „dramatisch verschlechtert“.

Aktuell besteht laut Popescu zwar keine „unmittelbare militärische Bedrohung“ für Moldau durch Russland. Dennoch sei das Land „ständigen Angriffen ausgesetzt“, sagte Popescu. Verschiedene Geheimdienste hatten jüngst vor konkreten Umsturzplänen Russlands in dem Land gewarnt.

Moldau steht unter massivem Druck durch gezielte Desinformationskampagnen sowie Proteste gegen die Regierung, die in Teilen von dem nach Israel geflüchteten prorussischen Politiker Ilan Shor organisiert sind. Shor wird beschuldigt, am Diebstahl von über 700 Millionen Dollar aus dem Bankensystem beteiligt gewesen zu sein, derzeit soll er sich in Israel aufhalten, in Videobotschaften wendet er sich regelmäßig an die moldauische Bevölkerung.

