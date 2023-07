Nigel Farage Privatbank löst Konto des unliebsamen Brexit-Vorkämpfers auf

Nigel Farage vermutet, dass die Privatbank Coutts sein Konto aus politischen Gründen aufgelöst hat. Nun streitet Großbritannien über politische Banker und die Grenzen der Meinungsfreiheit.

Die Privatbank Coutts will zu den Gründen der Kontoauflösung nicht Stellung nehmen. (Foto: Reuters) Nigel Farage vor 10 Downing Street

London Politisch spielt Nigel Farage in Großbritannien zwar keine Rolle mehr. Dennoch ist es dem einstigen Brexit-Vorkämpfer gelungen, Parlament, Regierung und das Bankenviertel in der City of London in seinen Bann zu ziehen. Im Zentrum steht dabei die Streitfrage, ob und wann Banken aus Reputationsgründen die Konten unliebsamer Kunden auflösen können und wann sie dabei die Meinungsfreiheit einschränken.

Die Privatbank Coutts, die nur Millionäre und Mitglieder der Königsfamilie betreut, hat dem 59-jährigen Ex-Politiker vor Kurzem das Bankkonto gekündigt. Farage war sauer und vermutete, dass die Banker ihn aus politischen Gründen loswerden wollten. Zunächst berichteten britische Medien jedoch, das Vermögen des politischen Rechtsaußen sei unter die Millionengrenze gefallen – es handele sich um eine rein geschäftliche Entscheidung.

Jetzt hat Farage jedoch interne Bankdokumente vorgelegt, die sein Misstrauen stützen: Demnach wurde er in einer Vorlage für den Reputationsausschuss der Natwest-Tochter als „unaufrichtiger Betrüger“ mit „fremdenfeindlichen, chauvinistischen und rassistischen Ansichten“ klassifiziert.