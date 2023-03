 Nord-Stream-Anschlag: USA weisen die Sabotage-Vorwürfe zurück – sie hatten andere Pläne

Brüssel Ein kurzes, scharfes Dementi, das war’s. Die US-Regierung hat bislang wortkarg auf den Nord-Stream-Bericht des Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh reagiert. Hersh macht die USA für die Sprengung der Ostseepipelines verantwortlich. US-Kampftaucher hätten den Anschlag in enger Zusammenarbeit mit der norwegischen Regierung verübt, schreibt er in einem Blogeintrag.

Doch mit seiner Schweigsamkeit hat das Weiße Haus die Spekulationen noch weiter angeheizt. Über die Hintergründe der Explosionen am 26. September 2022, bei denen beide Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und einer von zwei Strängen der Schwesterleitung Nord Stream 2 zerbrachen, ist eine wilde Debatte entbrannt, gerade in Deutschland. Der Bundestag hat sich schon mit den Hersh-Thesen beschäftigt, zuletzt sogar der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Jetzt ändern die Amerikaner ihre Strategie. James Rubin, Sonderbotschafter der US-Regierung für den Kampf gegen Desinformation, war vergangene Woche zu Gesprächen in Brüssel. Dabei stellte er klar: „Die Anschuldigungen sind unwahr. Es wäre verrückt von uns, so etwas zu tun. Und wir haben es nicht getan.“

Hersh habe sich offenbar von Quellen füttern lassen, die „schräg und irrational“ seien. Der Grund für die bisher verhaltene Reaktion der US-Regierung sei das Kalkül gewesen, der Geschichte nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu geben, „weil sie so aberwitzig ist“.

Rubin, der 20 Jahre mit der CNN-Reporterin Christiane Amanpour verheiratet war, verfolgt einen offensiveren Ansatz: „Ich habe kein Problem damit, die Behauptungen in aller Deutlichkeit zurückzuweisen“, betonte er.

Der Kampf darum, was als Wahrheit gilt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Felder der Außenpolitik entwickelt. Autoritäre Staaten wie Russland und China versuchen, Debatten in demokratischen Ländern zu verzerren und die Willensbildung zu beeinflussen. Rubins Position wurde geschaffen, um diesen Bestrebungen entgegenzutreten.

Im Norden Deutschlands landet die Leitung Nord Stream 2 in Lubmin an. (Foto: AP) Lubmin

Doch im Fall der Pipeline-Explosion haben es die Amerikaner nicht leicht, mit der Beteuerung ihrer Unschuld durchzudringen. Denn um Nord Stream 2 tobte ein heftiger transatlantischer Streit. Die USA warnten die Bundesregierung immer wieder davor, sich in eine gefährliche Energieabhängigkeit von Moskau zu begeben. Präsident Donald Trump unterzeichnete schließlich ein Gesetz, um Nord Stream 2 zu torpedieren. Mit Sanktionen allerdings, nicht mit Sprengstoff.

Die Fertigstellung der Pipeline verzögerte sich, wurde aber nicht verhindert. Ein Grund: Joe Bidens Wahlsieg im November 2020. Der Demokrat wollte der Brachialpolitik seines Vorgängers abschwören und die Beziehungen zu Deutschland reparieren. Biden verzichtete darauf, das Sanktionsgesetz in seiner vollen Härte anzuwenden.

Aus dem Kongress, wo Nord Stream 2 auf parteiübergreifenden Widerstand traf, kam lautstarker Protest. Je mehr russische Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschierten, desto größer wurde der Druck auf Biden. Um seine Kritiker zu besänftigen, stellte Biden am 7. Februar 2022 während des Antrittsbesuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz klar: „Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Hat Biden damit die Anschlagspläne angedeutet, wie der Hersh-Artikel suggeriert? Sicher ist: Immer wieder hat sich die Biden-Regierung mit dem Nord-Stream-Dilemma beschäftigt. Schon ein paar Wochen nach Bidens Amtsübernahme rief sein Sicherheitsberater Jake Sullivan Vertraute zusammen, um die Pipeline-Frage zu besprechen.

Amerikas letztes Mittel: die „nukleare Option“

Wie das Handelsblatt von Diplomaten erfuhr, die in die Beratungen der US-Regierung eingeweiht waren, wurden dramatische Schritte zum Stopp von Nord Stream 2 erwogen. Darunter eine Maßnahme, die intern als „nukleare Option“ bezeichnet wurde. Gemeint war allerdings auch hier keine Bombe, sondern eine ultimative Wirtschaftsstrafe. Konkret: Sanktionen gegen Gazprom, den russischen Energiekonzern, der Nord Stream 1 und 2 betrieb.

Hätten die USA Gazprom sanktioniert, wäre der Gasexport von Russland in die EU wahrscheinlich zum Erliegen gekommen. Um die Versorgungssicherheit Europas nicht zu gefährden, schreckte das Weiße Haus vor diesem äußersten Mittel zurück.

Letztlich erübrigten sich die Washingtoner Planspiele. Als Russland mit der Einverleibung der ukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk die finalen Kriegsvorbereitungen traf, setzte die Bundesregierung die Zertifizierung von Nord Stream 2 aus. Die Pipeline ging nie in Betrieb.

Den Gastransit durch Nord Stream 1 begannen die Russen im Sommer 2022 immer weiter zu drosseln, bis er schließlich, ein paar Wochen vor der Pipeline-Explosion, ganz zum Erliegen kam. Als dänische und schwedische Messstationen am 27. September die Erschütterungen am Ostseegrund registrierten und wenig später die Lecks entdeckten, lag die deutsch-russische Energiebeziehung schon in Trümmern. Darauf bezieht sich Rubin, Amerikas Desinformationsbekämpfer, wenn er über den Hersh-Bericht sagt: „Es wäre verrückt von uns, so etwas zu tun.“

Aber wer war es dann? Einen Unfall haben die Ermittler ausgeschlossen, ansonsten hüllen sie sich in Schweigen. Als wahrscheinlichste Variante gilt unter europäischen Diplomaten weiterhin, dass die Russen die Pipelines selbst gesprengt haben. Dafür spricht, dass ausgerechnet ein Strang von Nord Stream 2 unbeschädigt geblieben ist und der Kreml Deutschland Lieferungen durch dieses Rohr angeboten hat – wohl wissend, dass die Offerte den Westen spalten könnte.

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Der US-Politologe Ian Bremmer mutmaßte zuletzt, dass die Ukrainer den Anschlag verübt haben könnten. Belege gibt es dafür nicht, ob die Ukraine dazu überhaupt in der Lage wäre, ist fraglich.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich inzwischen geäußert, allerdings ohne viel zu sagen. „Wer die Pipeline hochgesprengt hat, kann man vermuten“, so Scholz bei einer Bürgerbefragung. „Auch wenn hier vermutlich alle denken, wie das ist, darf man sich nicht in Spekulationen ergehen.“

