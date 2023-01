Nordamerika-Gipfel USA, Mexiko und Kanada vertiefen Zusammenarbeit – Seltene Erden, E-Autos und Halbleiter im Fokus

Die Länder wollen ihre Lieferketten stärken und die Versorgung mit knappen Rohstoffen sichern. Beim Thema Migration verständigten sich Mexiko und die USA auf Kontingente.

Demonstrative Einigkeit auf dem Nordamerika-Gipfel. (Foto: Reuters) Präsidenten Biden, Obrador, Premierminister Trudeau

Mexiko-Stadt Die Lacher hatte am Ende Mexikos Staatschef auf seiner Seite. „Sie sind der erste US-Präsident, der in seiner Amtszeit keinen einzigen Meter der Mauer zwischen unseren beiden Ländern gebaut hat, und dafür danke ich Ihnen“, sagte Andrés Manuel López Obrador an seinen US-Kollegen Joe Biden gerichtet. Bei Obrador weiß man nie so richtig, was ironische oder ernst gemeinte Kommentare sind.

Biden jedenfalls gefror am Mittwoch bei diesem Satz zum Ende des Nordamerika-Gipfels ein wenig das Lächeln. Denn vorher hatten die beiden Politiker gemeinsam mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau eine Migrationsinitiative vorgestellt.