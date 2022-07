Nordirland-Protokoll Brexit-Streit: EU-Kommission leitet weitere vier Verfahren gegen London ein

Die Brüsseler Behörde warf London am Freitag vor, gegen wesentliche Teile des sogenannten Nordirland-Protokolls zu verstoßen.

Brüssel Im Streit über Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland hat die EU-Kommission vier neue Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in London eingeleitet. Die Brüsseler Behörde warf dem Vereinigten Königreich am Freitag vor, gegen wesentliche Teile des sogenannten Nordirland-Protokolls zu verstoßen.

Die Verfahren können zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) führen und mit einer Geldstrafe enden. Die EU-Kommission signalisiert damit nach London, dass ihre Geduld endlich ist und sie im Streit um die gemeinsam vereinbarten Grenzkontrollen nicht nachgeben wird.

Im Geiste der konstruktiven Zusammenarbeit habe man mehr als ein Jahr von bestimmten Vertragsverletzungsverfahren abgesehen, teilte die EU-Behörde mit. „Die mangelnde Bereitschaft des Vereinigten Königreichs, sich auf eine sinnvolle Diskussion einzulassen, und das fortgeschrittene Verfahren zur Verabschiedung des Nordirland-Protokoll-Gesetzes durch das britische Parlament laufen diesem Geist jedoch direkt zuwider“, hieß es.

Konkret geht es bei den Vorwürfen darum, dass das Königreich eine ganze Reihe von Zollvorschriften und EU-Regeln nicht umsetzt. Dazu zählen etwa Kontrollen von Tier- und Pflanzentransporten von Großbritannien nach Nordirland, Vorschriften zu Mehrwertsteuer und Alkohol-Verbrauchssteuern sowie die Übermittlung von Handelsdaten. Der EU drohten Steuereinnahmeverluste, außerdem wachse die Schmuggelgefahr, erklärte die EU-Kommission.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Damit laufen insgesamt sieben Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien. Schon Mitte Juni hatte die EU-Kommission zwei Verfahren gestartet und ein weiteres wieder aufgenommen. Großbritannien hat nun zwei Monate Zeit, um auf die Blauen Briefe aus Brüssel zu reagieren.

Mit den neuen Verfahren reagiert die EU-Kommission darauf, dass das britische Unterhaus am Mittwoch einen umstrittenen Gesetzentwurf zum Nordirland-Protokoll in dritter Lesung angenommen hat. (Foto: Bloomberg) Ulster-Banner und britische Nationalflagge

Das Nordirland-Protokoll ist Teil des 2019 geschlossenen Abkommens über den Austritt Großbritanniens aus der EU. Es sieht vor, dass die zum Vereinigten Königreich gehörende Provinz weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Europäischen Zollunion folgt.

Gesetzentwurf zum Nordirland-Protokoll

Damit sollten Warenkontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Irland verhindert werden, um ein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Befürwortern und Gegnern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands zu verhindern.

Mit den neuen Verfahren reagiert die EU-Kommission darauf, dass das britische Unterhaus am Mittwoch einen umstrittenen Gesetzentwurf zum Nordirland-Protokoll in dritter Lesung angenommen hat. Mit dem Gesetz gibt sich die britische Regierung das Recht, einseitig das internationale Abkommen außer Kraft zu setzen.

Das Gesetz muss noch von der zweiten Parlamentskammer, dem House of Lords, verabschiedet werden. Dies soll nach der Sommerpause geschehen. Im Oberhaus wird das Gesetz kritisch gesehen, aber in der Regel stellen sich die Lords nicht gegen den Willen des gewählten Unterhauses.

>> Lesen Sie hier: Politikberater Fraser zur Johnson-Nachfolge: „Jeder Bewerber muss seine Treue zum Brexit beweisen“

Die EU-Kommission sieht in dem Nordirlandgesetz einen Bruch des Völkerrechts. Mit ihren Vertragsverletzungsverfahren erinnert sie die Regierung in London daran, dass der EuGH weiterhin für Nordirland zuständig ist. Lenkt Großbritannien nicht ein, droht im schlimmsten Fall ein Handelskrieg.

Die beiden Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson, Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak, haben bisher keine Anzeichen erkennen lassen, dass sie in dem Streit eine Deeskalation suchen könnten. Als Brexit-Beauftragte hat Truss die Eskalation in den vergangenen Monaten aktiv vorangetrieben.

Die Regierung in London will mit dem Gesetzesvorhaben erzwingen, dass Brüssel die erst 2019 im Rahmen des Brexit-Vertrags geschlossene Vereinbarung über den Sonderstatus für Nordirland wieder aufmacht. Die EU-Kommission schließt das strikt aus und will stattdessen über Lösungen im Rahmen der bestehenden Vereinbarung verhandeln.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Großbritannien braucht mehr ökonomische Kompetenz und weniger Ideologie. Ein Kommentar.