Norwegen Polizei ermittelt nach Schüssen in Oslo wegen Terrorverdachts

Zwei Menschen kamen durch die Schüsse ums leben – mindestens 21 wurden verletzt. Ein Verdächtiger wurde noch in der Nacht festgenommen.

Die Tat ereignete sich kurz vor der alljährlichen Pride-Parade in Oslo. (Foto: via REUTERS) Schüsse in Oslo

Oslo Nach den tödlichen Schüssen in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Das teilte die Behörde nach Berichten norwegischer Medien am Samstag mit. Bei Schüssen in einem bei Homosexuellen beliebten Nachtclub und der Umgebung im Zentrum der norwegischen Hauptstadt waren in den frühen Morgenstunden zwei Menschen getötet worden und mindestens 21 verletzt, zehn davon schwer.

Noch in der Nacht nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Die Ermittler gehen dem Sender NRK zufolge von einem Einzeltäter aus. Dieser sei der Polizei bereits bekannt.

Der Zeitung „Aftenposten“ zufolge befindet sich der Nachtclub „Londoner Pub“, in dem die Schüsse fielen, in einer beliebten Straße im Zentrum von Oslo. Zivilisten hätten bei der Festnahme des Verdächtigen geholfen, meldete die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Die Tat ereignete sich kurz vor der alljährlichen Pride-Parade in Oslo.

Mehr: Norwegen kündigt nach Ärger mit unzuverlässigen Militärhubschraubern Vertrag mit Airbus-Tochter Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen