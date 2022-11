Null-Covid-Politik Mehr Polizei, wachsende Repressionen – So verhindert die Staatsmacht neue Proteste in China

Mit einem massiven Polizeiaufgebot unterbindet die chinesische Staatsführung bislang neue Proteste größerer Gruppen. Politiker in Berlin befürchten harte Repressionen gegen die Demonstrierenden.

Die Sicherheitsbehörden gehen mittlerweile verstärkt gegen Protestaktionen vor. (Foto: AP) Polizeikette in Peking

Berlin Mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften versucht die chinesische Staatsführung die landesweiten Proteste in den Griff zu bekommen. Offenbar mit Erfolg: Nachdem es am Samstag und Sonntag ungewöhnlich massive Demonstrationen gegeben hatte, blieb es am Montag zunächst ruhig.

Lediglich in Hongkong versammelten sich am Abend zwei Dutzend Demonstranten in einer Einkaufszone, wie die Hong Kong Free Press berichtete. Als Zeichen der Solidarität mit der Protestbewegung auf dem Festland hielten sie weiße Blätter in die Höhe. Nach knapp einer Stunde löste die Polizei die Versammlung auf.

Offenbar schreckte das Polizeiaufgebot die Demonstranten ab. In den sozialen Medien gab es vereinzelt Videos kleinerer Protestaktionen. Diese ließen sich jedoch nicht unabhängig verifizieren.

In Shanghai kam es am Montag zu umfassenden Polizeikontrollen. Die Sicherheitskräfte hätten Passanten aufgefordert, ihre Smartphones vorzuzeigen, berichten Augenzeugen. Auf diese Weise prüfen die Behörden, ob ausländische Apps wie Telegram oder Twitter verwendet werden.

