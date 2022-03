Null-Covid-Strategie Mehr als 3500 Corona-Fälle: Chinas Finanz-Metropole Shanghai geht in den Corona-Lockdown

Peking Die 25 Millionen-Metropole Shanghai geht in zwei Phasen in den Corona-Lockdown. Seit Montagmorgen um 5 Uhr sind die Stadtteile östlich des Flusses Huangpu abgeriegelt. Dort befindet sich unter anderem der Finanzdistrikt, sowie zahlreiche Industrieparks. Bis Freitag dürfen die Bewohner ihre Wohnungen nicht verlassen und werden umfassend getestet.

Ab Freitag wird die Innenstadt westlich des Huangpu-Flusses in Quarantäne geschickt. Nicht-lebensnotwendige Geschäfte und Fabriken müssen schließen, der Nahverkehr wird eingestellt.

Die Stadtverwaltung hatte die Maßnahmen am späten Sonntagabend Ortszeit über ihren Kanal in der Social-Media-App Wechat verkündet. Der Lockdown in Shanghai kam überraschend, da am Vortag entsprechende Gerüchte noch dementiert worden waren.

Die unerwartete Ankündigung der Stadtregierung hatte am Abend zu Hamsterkäufen und langen Schlangen vor Supermärkten geführt. Wohngebiete wurden abgeriegelt, doch sollen Nahrungsmittel und andere Waren durch Kurierdienste weiter geliefert werden können, wenn sie kontaktlos übergeben werden können.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Behörden reagieren damit auf die stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen am Wochenende. Für Sonntag wurden 3450 neue Corona-Fälle gemeldet, davon ein Großteil asymptotischer Erkrankungen.

Alle Infizierten müssen in eine zentralisierte Quarantäne. Shanghai befindet sich bereits seit gut zwei Wochen im partiellen Lockdown. Offenbar wird diese Strategie nun jedoch als gescheitert angesehen und zu strikteren Maßnahmen gegriffen.

China meldet Rekord-Infektionszahl

Insgesamt wurden in China am Sonntag 6215 Neuinfektionen verzeichnet – der höchste Wert seit dem ersten Ausbruch der Pandemie im zentralchinesischen Wuhan Anfang 2020.

Die unerwartete Ankündigung der Stadtregierung hatte am Sonntagabend zu Hamsterkäufen und langen Schlangen vor Supermärkten geführt. (Foto: dpa) Schlange vor Supermarkt

„Das Scheitern der Strategie mit gezielten Lockdowns ist ein großer Rückschlag, da Shanghai das Testfeld für China war, um alternative Modelle zur Minimierung der sozialen Kosten zu erforschen“, schrieben die Analysten der Oversea-Chinese Banking Corp. Tommy Xie und Herbert Wong in einem Bericht. „Dies könnte Chinas Plan verzögern, seine dynamische Null-Covid-Politik zu lockern.“

Shanghai ist eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren Chinas und tief in die globalen Lieferketten integriert. Der Lockdown trifft deshalb nicht nur die chinesische, sondern auch die globale Wirtschaft. Auch viele deutsche Unternehmen sind betroffen, sagt Maximilian Butek, Leiter der Shanghai-Niederlassung der deutschen Außenhandelskammer in China. Das gelte insbesondere für Firmen aus den Sektoren Automobil, Maschinenbau, Chemie, IT, Pharmazie und Dienstleistungen sind.

Auch der E-Autobauer Tesla musste die Produktion für mindestens einen Tag aussetzen. Es gibt Berichte über Mitarbeiter in der Finanzindustrie, die in ihren Büros übernachteten, um trotz des Lockdowns weiterarbeiten zu können.

Sorge vor neuen Problemen in den Lieferketten

Mit dem Lockdown von Shanghai nehmen auch die Sorgen der deutschen Wirtschaft vor Material- und Lieferengpässen zu. Schließlich ist China ihr mit Abstand wichtigster Handelspartner: Zwischen beiden Ländern wurden im vergangenen Jahr Waren im Wert von 245,4 Milliarden Euro gehandelt und damit 15,1 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Zudem hat Shanghai mit seinen enormen Kaianlagen den größten Hafen Welt und ist Ausgangspunkt vieler Schifffahrtsrouten.

„Die bereits angespannte Situation in den Bereichen Logistik und Lieferketten wird nun durch den aktuellen Lockdown nun weiter verschärft“, bestätigt AHK-Manager Buttek. Zudem verschlechterten die „oft unvorhersehbaren und über Nacht implementierten Maßnahmen sowie das konsequente Festhalten an der Zero Case Policy das Investitionsklima in China zunehmend“, kritisiert.

Auch die weiter anhaltenden Reisebeschränkungen nach China erschwerten nicht nur den Austausch mit Geschäftspartnern und den Mutterhäusern in Deutschland und dem Ausland, sondern auch die Anwerbung und das Halten internationaler Talente. So verringere sich die Anzahl ausländischer Mitarbeiter in den Unternehmen kontinuierlich.

Um die Bevölkerung zu testen, werde das öffentliche Leben in zwei Stufen heruntergefahren. (Foto: IMAGO/Xinhua) Tests in Shanghai

Daher warteten deutsche Unternehmen darauf, ob es zu einem Strategiewechsel kommen wird oder ob die Staatsführung an diesem Vorgehen festhält. Äußerungen von Chinas Staatschef Xi Jinping Mitte des Monats, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu verringern hatten zuletzt Hoffnung auf eine Lockerung gegeben. Doch der jetzige Lockdown in Shanghai macht diese Hoffnungen vorerst zunichte.

Noch am Samstag war ein Lockdown von Experten ausgeschlossen worden. „Warum kann Shanghai nicht abgeriegelt werden? Weil es nicht nur eine Stadt mit Anwohnern ist, sondern auch eine Stadt mit einer äußerst wichtigen Rolle in Chinas Wirtschaft“, hatte Wu Fan, ein Experte des führenden Expertenteams für Epidemiebekämpfung der Stadt gesagt.

Der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt macht das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie zu schaffen. Bereits Anfang des Monats hatten die Behörden die Tech-Metropole Shenzhen im Süden Chinas abgeriegelt. Es war die bis dato wirtschaftlich wichtigste Stadt, die seit Beginn der Pandemie unter derartige Beschränkungen fällt.

Mehr als 3.200 Kilometer weiter nördlich, in Jilin, das an Russland grenzt, wurde am 11. März die Hauptstadt und Tage später die gesamte Provinz abgeriegelt. Die Region, ein Zentrum der Automobilproduktion, bleibt weiterhin abgeriegelt.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Unterstützer, Billiger, Profiteur? – Was Chinas Pakt mit Putin für Europa bedeutet