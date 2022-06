Null-Covid-Strategie Schanghai ordnet Tests für 15 Millionen Menschen an – Panikkäufe aus Sorge vor neuem Lockdown

Nur wenige Tage nach dem Ende der knapp neunwöchigen Abriegelung verhängt die Stadt erneut Ausgangssperren. Die Verunsicherung in Bevölkerung und Wirtschaft wächst.

Auslöser für die erneuten Massentests sind elf neue bestätigte Corona-Fälle. (Foto: Reuters) Corona-Tests in Schanghai

Peking Die Behörden in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole Schanghai wollen am Wochenende 15 Millionen Menschen in acht Stadtbezirken testen. Während der Testperiode dürfen die Bewohner ihre Wohnanlagen nicht verlassen.

Die Ankündigung löste Panikkäufe in den betroffenen Gebieten aus. Erst Anfang Juni hatte ein neunwöchiger strikter Lockdown geendet. Dieser hatte mit einer Ankündigung eines viertägigen Massentest begonnen und sich dann immer weiter verlängert. Vielen Schanghaiern gingen daraufhin die Lebensmittel aus, weil die Versorgung zusammengebrochen war.

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Selbst bei einzelnen Corona-Fällen werden daher ganze Häuserblocks oder sogar Stadtteile abgeriegelt. Die erneuten Massentests in Schanghai wurden angeordnet, nachdem am Donnerstag elf Corona-Fälle in der 25-Millionen-Metropole entdeckt wurden. Zunächst wurden die strikten Maßnahmen nur für einen Bezirk angekündigt, dann aber auf sieben weitere Stadtteile ausgeweitet. Insgesamt sind 60 Prozent der Bevölkerung betroffen.

