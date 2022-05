Öl und Gas Bis 2030 will die EU ihr Energieproblem endgültig lösen

Ein Kommissions-Entwurf zeigt, wie sich die EU künftig mit Energie versorgen will. Aber nicht einmal die Details des geplanten Embargos für russisches Öl und Gas sind geklärt.

Die Leistung der Photovoltaik soll sich mehr als verdoppeln. (Foto: REUTERS) Schwimmende Solaranlage in Portugal

Brüssel Die EU-Kommission will in den kommenden Jahren die Abhängigkeit der Europäischen Union von Gas und Öl schneller reduzieren als vorgesehen. Doch kurzfristig fehlt es an konkreten Lösungen dafür. Das geht aus einem Kommissions-Entwurf hervor, der derzeit in Brüssel kursiert.

Die EU-Kommission will am kommenden Mittwoch ihren Plan „RepowerEU“ vorstellen − mit deutlich angehobenen Zielen für saubere Energie. Durch diesen Plan, so die Idee einiger EU-Diplomaten, könnte nebenbei Ungarn unterstützt werden. Das Land muss einen erwarteten Preisanstieg für Öl kompensieren, wenn die EU mit ihrem nächsten Sanktionspaket ein Ölembargo beschließt.

Einige EU-Staaten sind offenbar zu einer solchen finanziellen Stütze bereit. Das Geld könnte in Pipelines investiert werden, über die Ungarn in Zukunft Öl aus europäischen Häfen beziehen kann.