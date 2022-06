Öl und Gas China überholt Deutschland als größter Importeur russischer Energie

Die Bedeutung von China für die russischen Energieexporte wächst seit dem Ukrainekrieg. Russland steigt zu Indiens zweitgrößtem Öllieferanten auf.

Russland erzielte mit dem Verkauf von Öl, Erdgas und Kohle seit der Invasion in der Ukraine Einnahmen in Höhe von etwa 93 Milliarden Euro. (Foto: dpa) Tanks des russischen Ölkonzerns Transneft

Berlin China hat Deutschland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als größter Importeur von russischer Energie überholt. Das erklärte das unabhängige Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (CREA) mit Sitz in der finnischen Hauptstadt Helsinki am Montag.

Demnach erzielte Russland mit dem Verkauf von Öl, Erdgas und Kohle seit der Invasion vom 24. Februar Einnahmen in Höhe von etwa 93 Milliarden Euro. Etwa 61 Prozent der fossilen Brennstoffe im Wert von gut 57 Milliarden Euro wurden während der ersten 100 Tage des Krieges den Angaben zufolge in die EU exportiert.

Dies beinhaltete auch Exporte nach Deutschland im Wert von 12,1 Milliarden Euro, nach Italien und in die Niederlande im Wert von je 7,8 Milliarden Euro - und nach Polen im Wert von 4,4 Milliarden Euro.

Deutschland, das während der ersten beiden Kriegsmonate der größte Importeur von fossilen Brennstoffen aus Russland war, rutschte hinter China auf den zweiten Platz. Die Volksrepublik tätigte Energieimporte aus Russland im Wert von 12,6 Milliarden Euro.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Veränderung spiegelt die wachsende Bedeutung von China und anderen Volkswirtschaften außerhalb Europas für die russischen Energieexporte wider, die etwa 40 Prozent des russischen Staatshaushalts liefern, wie das Forschungszentrum berichtete. >>> Lesen Sie auch: Rettung aus Venezuela? Neue Hoffnung für die Öl-Raffinerie in Schwedt Daten, die das CREA veröffentlichte, zeigen, dass Deutschland weiterhin stark abhängig von russischer Energie ist, insbesondere von Erdgas. Mit wärmerem Wetter zusammenfallend, gingen die Importe im Mai verglichen mit den beiden vorangegangenen Monaten um 8 Prozent zurück. Insgesamt hat die EU ihre Energieimporte aus Russland im Mai um mehr als 100 Millionen Euro täglich reduziert, wie das Forschungszentrum berechnete. Eine Führungsrolle habe dabei Polen übernommen, das zuvor ein Großeinkäufer von russischem Öl und Gas war. Indien erwirbt vergleichsweise preisgünstiges Rohöl Russland ist im Mai zum zweitgrößten Öllieferanten Indiens nach dem Irak aufgestiegen und hat Saudi-Arabien auf den dritten Platz verdrängt. Im vergangenen Monat erhielten die indischen Raffinerien rund 819.000 Barrel pro Tag an russischem Öl, wie aus der am Montag veröffentlichten Handelstatistik hervorgeht. Das ist der bislang höchsten Wert. Zum Vergleich: Noch im April waren es nur rund 277.00 Barrel (je 159 Liter). Die indischen Rohölimporte aus Russland stiegen von 15,8 Millionen Liter pro Tag im Februar auf 138,3 Millionen Liter pro Tag im Mai. (Foto: dpa) Rohölraffinerien Indien Die westlichen Sanktionen gegen Russland nach dem am 24. Februar begonnenen Einmarsch in die Ukraine hat viele Ölimporteure dazu veranlasst, den Handel mit Moskau zu meiden. Weil dadurch die Nachfrage sank, wurden die Spotpreise für russisches Rohöl mit Rekordabschlägen gegenüber anderen Sorten gehandelt. Dies bot den indischen Raffinerien, die zuvor aufgrund der hohen Transportkosten nur selten russisches Öl kauften, die Möglichkeit zum Erwerb von vergleichsweise preisgünstigem Rohöl. Russische Ölsorten machten im Mai etwa 16,5 Prozent der gesamten indischen Importe. Indien hat seinen Kauf von "billigem" russischem Öl mit dem Argument verteidigt, dass diese Importe nur einen Bruchteil des Gesamtbedarfs des Landes ausmachten und ein plötzlicher Stopp die Kosten für die Verbraucher in die Höhe treiben würde. Zugleich sank der Anteil aus dem Nahen Osten auf etwa 59,5 Prozent, während sich der aus Afrika auf 11,5 Prozent nahezu verdoppelte. "Wenn man die Produktion von Diesel und Kerosin ankurbeln will, braucht man nigerianische und angolanische Sorten", sagte Analyst Ehsan Ul Haq vom Finanzdienstleister Refinitiv. China habe wegen der Corona-Lockdwons weniger angolanischen Öl gekauft, das stattdessen in Europa und Indien gelandet sei. Mehr: Deutschland importiert trotz Schanghai-Lockdown mehr Waren aus China