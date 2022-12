 Ölpreisdeckel: Schiffsstau: Darum kommen manche Öltanker nicht durch den Bosporus

Seit der Einführung des Preisdeckels für russisches Öl warten einige Tanker vor der türkischen Meerenge auf die Durchfahrt. Die Regierung in Ankara will nun Irrtümer ausräumen – und bleibt gleichzeitig kompromisslos.

Einigen Öltankern wird derzeit die Durchfahrt durch die Meerenge Bosporus untersagt. (Foto: dpa) Russischer Öltanker

Istanbul Am Bosporus stauen sich die Schiffe – und eine Entspannung zeichnet sich nicht ab. Aktuell warten 15 Schiffe auf die Durchfahrt, Ankara will sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen. Die USA und Großbritannien fordern die türkische Regierung zum Umdenken auf. Aber was genau ist der Hintergrund des Konflikts?

Infolge des Ölpreisdeckels der EU und damit einhergehender neuer Regelungen wird einigen Öltankern derzeit die Durchfahrt durch die Meerenge Bosporus in der Türkei untersagt. Seit Montag gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl für höchstens 60 Dollar pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.

Westliche Versicherungen dürfen seitdem Transporte mit russischem Öl nur dann absichern, wenn die Preisobergrenze eingehalten wird. Sonst müssen sie mit Sanktionen rechnen. So sehen es die Sanktionsbestimmungen vor. Die G7-Staaten und Australien tragen den Ölpreisdeckel mit.