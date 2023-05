Die Ukraine meldet Erfolge in der symbolträchtigen Schlacht um Bachmut. Oleksii Melnyk erklärt, wie die Offensive weitergeht und was sie für das weitere Kriegsgeschehen bedeutet.

Berlin Die ukrainische Armee meldet Fortschritte an der Front in Bachmut, spricht von einem ersten Erfolg. Welche Bedeutung hat Bachmut für die gesamte Gegenoffensive?

Das ukrainische Ziel ist es nicht, die Schlacht um Bachmut zu gewinnen, sondern den Krieg. Das ist sehr wichtig. Ob Bachmut in der militärischen Kalkulation wirklich eine so große Rolle für die Ukraine spielt, wissen wir nicht. Nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten kennt die Pläne für die Gegenoffensive.

Oder, wie der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Oleksiy Danilov, kürzlich sagte: Höchstwahrscheinlich wurde noch nicht entschieden, wo die ukrainische Armee als Nächstes angreift. Ob die Konzentration auch weiterhin auf Bachmut liegen wird oder anderswo, ist unklar. Klar ist, dass die Russen nun Truppen von anderen Stellungen an der Front abziehen und nach Bachmut verlegen müssen – denn sie wollen eine Demütigung in Bachmut tunlichst vermeiden.

