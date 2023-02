Die britische Hauptstadt war lange ein beliebter Wohnort für russische Oligarchen. Heute stehen die meisten Luxusanwesen leer. Eine Stippvisite bei Putins Helfershelfern.

Das Haus gehört dem russischen Oligarchen Andrey Guryev. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Witanhurst Mansion

London Im Norden Londons, unweit des Parliament Hill, versteckt sich hinter hohen Mauern ein zwei Hektar großes Anwesen, in dessen Mitte Witanhurst Mansion steht. Der riesige Bau aus rotem Backstein ist mit seinen 25 Schlafzimmern nach dem Buckingham Palace das zweitgrößte Privathaus, das es in London gibt. Und es gehört nach Angaben des „Committee for Legislation Against Moneylaundering in Properties by Kleptocrats“ – kurz ClampK genannt – zum Imperium von Andrey Guryev, einem der reichsten Männer aus dem engsten Umkreis des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Guryev lebt in Highgate, einer der teuersten Nachbarschaften der britischen Hauptstadt, neben Showstars wie Jude Law, Supermodels wie Kate Moss und zahlreichen anderen Oligarchen.

