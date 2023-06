Online-Werbung EU-Kommission droht Google mit Teilzerschlagung

Wettbewerbskommissarin Vestager wirft der Suchmaschine vor, die eigene Marktmacht im Werbemarkt zu missbrauchen. Google widerspricht prompt, doch hohe Strafen stehen im Raum.

Die EU-Kommissarin geht im Verfahren gegen Google den nächsten Schritt. (Foto: Reuters) Margrethe Vestager

Brüssel Die EU-Kommission hat Google mit der Zerschlagung seines lukrativen Werbegeschäfts gedroht. Die Behörde schickte am Mittwoch einen Beschwerdebrief an den US-Konzern, in dem sie ihm den Missbrauch seiner Marktposition im Online-Werbemarkt vorwarf. Die Firma hat nun die Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Google dominiere alle drei Ebenen des Werbemarktes, sagte EU-Wettbewerbskommissrain Margrethe Vestager. Das Unternehmen sammele Nutzerdaten, verkaufe Werbeflächen und vermittele Werbung. Es sei also Käufer, Verkäufer und Vermittler zugleich. „Das Besondere an dieser Wertschöpfungskette ist, dass Google überall ist.“

Die Kommission untersucht Googles Praktiken im Werbemarkt seit 2021. In einer vorläufigen Einschätzung kam sie nun zu dem Schluss, dass der Konzern Teile seines Werbegeschäfts abstoßen müsste, um einen fairen Wettbewerb wiederherzustellen. „Zu diesem Zeitpunkt in der Untersuchung sehen wir keine Alternative“, sagte Vestager. Eine Veräußerung sei „der einzige Weg“.