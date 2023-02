„Operation Würgegriff“ Wie die Biden-Regierung gezielt gegen Kryptofirmen vorgeht

Denver Die amerikanische Kryptobörse Kraken beugt sich dem Druck der Börsenaufsicht SEC. Die Handelsplattform zahlt eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Dollar und legt damit eine Klage der Aufsicht bei, wie die SEC am Donnerstag mitteilte. Im Fokus der Klage stand das sogenannte „Staking“, das ab sofort für US-Kunden verboten wird.

Beim Staking können Nutzer bestimmte Kryptowährungen an sogenannte Validierer verleihen und erhalten dafür eine Art Zins. Die Validierer prüfen die Transaktionen von bestimmten Blockchains wie Ethereum und hinterlegen Kryptowährungen als Sicherheit. So zeigen sie, dass sie einen Anreiz haben, Transaktionen ordnungsgemäß zu bestätigen. Würden sie fiktive Transaktionen durchwinken, wären die Sicherheiten weg.

Kraken hatte seinen Nutzern angeboten, einfacher und aus ihren Konten heraus vom Staking zu profitieren. In der Branche wird von „Staking as a service“ gesprochen. Es erspart Nutzern, sich direkt bei Staking-Anbietern zu registrieren.

In den Augen der SEC hat Kraken mit seinem „Staking as a service“-Programm gegen bestehende Wertpapiergesetze verstoßen. Die Börse hätte ihr Programm bei der SEC anmelden müssen. Dann wäre sichergestellt, dass „die nötigen Offenlegungspflichten und Sicherheitsvorkehrungen gewahrt werden“, betonte SEC-Chef Gary Gensler.

Die Strafe stieß in der Branche auf heftige Kritik. Kryptomanager wittern eine groß angelegte Offensive gegen Börsen und andere Anbieter, an der eine ganze Reihe von Finanzaufsehern beteiligt sind. Rebecca Rettig, Juristin der Blockchain-Plattform Polygon Labs, hält es für eine Neuauflage der „Operation Würgegriff“ unter der Regierung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Damals hatte sich das Justizministerium die Banken und deren Verbindungen zu Waffenlieferanten vorgenommen. US-Präsident Joe Biden war damals noch Obamas Vizepräsident.

Coinbase-CEO kritisiert Verfahren

Auch Coinbase, die größte amerikanische Kryptobörse, stellt sich auf Ärger rund um ihr eigenes Staking-Programm ein. Das schrieb CEO Brian Armstrong am Mittwochabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe Gerüchte gehört, wonach die SEC das Staking für alle Kleinanleger abschaffen wolle. „Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, da ich glaube, dass es ein schrecklicher Weg für die USA wäre“, so Armstrong in einer ungewöhnlich direkten Kritik an dem einflussreichen Regulierer. Die Coinbase-Aktie brach am Donnerstag um 14 Prozent ein.

Nachdem Gerichtsdokumente von Kraken und der SEC veröffentlicht wurden, betonte der Chefjurist von Coinbase, Paul Grewal, jedoch, dass das hauseigene Staking-Programm „ganz anders“ sei als das von Kraken. Außerdem handele es sich im Falle von Coinbase „nicht um ein Wertpapier“.

Das Geschäft ist wichtig für die Börsen, um ihr Geschäftsmodell zu diversifizieren und ihre Abhängigkeit von den Handelsgebühren zu verringern. SEC-Chef Gensler hatte bereits im vergangenen Jahr betont, dass er viele Kryptowährungen für Wertpapiere hält. Besonders das Staking und auch das reine Verleihen von Kryptowährungen hat er schon länger im Visier.

Durch die Pleite von FTX, der einst drittgrößten Kryptobörse der Welt, wurde jedoch eine ganze Reihe an Behörden sensibilisiert. Der New Yorker Finanzregulierer NYDFS etwa soll eine Untersuchung beim Stablecoin-Anbieter Paxos eingeleitet haben, berichtet der Branchendienst Coindesk. Dabei soll es sowohl um den wertstabilen Pax Dollar gehen als auch um den Stablecoin der weltgrößten Kryptobörse Binance, der von Paxos herausgegeben wird.

Warnung an Finanzinstitute durch Fed

Anfang Januar bereits hatte die US-Notenbank Federal Reserve, die auch ein wichtiger Bankenregulierer ist, gemeinsam mit zwei weiteren Behörden eine Warnung an Finanzinstitute ausgesprochen. Banken, die mit Kryptofirmen zusammenarbeiten, müssten sich bewusst sein, dass sie hohe Risken eingehen, „wie die hohe Volatilität und die Schwachstellen der Branche im vergangenen Jahr gezeigt haben“, hieß es damals in einer Mitteilung. Die Behörden würden noch prüfen, ob und in welcher Art Banken im Rahmen der bestehenden Vorschriften mit Kryptofirmen Geschäfte machen könnten.

Rettig und Armstrong betonten in ihrer Kritik vor allem, dass Firmen keine Chance bekommen hätten, mit Regulierern zu kooperieren, sondern das Kraken-Programm direkt eingestellt werden musste. Rettig spricht von „einer systemischen Demontage der Kryptobranche in den USA“.

Auch innerhalb der SEC regt sich Kritik am harten Durchgreifen. Kommissarin Hester Peirce, die der Branche freundlich gegenüber eingestellt ist, fordert klarere Spielregeln von ihrer eigenen Behörde. Klagen einzureichen, „um Leuten in einer neuen Branche zu zeigen, was gegen die Gesetze verstößt, ist kein effizienter und kein fairer Weg der Regulierung“, so Peirce. Schon lange wird über ein Regulierungspaket für die Kryptowelt diskutiert, doch im tief gespaltenen Washington gilt es als unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit neue Gesetze auf den Weg gebracht werden.

Auch die Kryptopreise, die sich seit Jahresbeginn zunächst deutlich erholt hatten, gaben nach. Der Bitcoin, die größte und älteste Kryptowährung, verlor am Donnerstag knapp fünf Prozent und kostete gut 21.840 Dollar. Ether, die Nummer zwei, gab gut sechs Prozent nach und kostete 1.547 Dollar.

