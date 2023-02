Opposition Elly Schlein wird überraschend neue Parteichefin der italienischen Sozialdemokraten

In einer Kampfabstimmung lag die 37-Jährige knapp vor dem eigentlichen Favoriten. Sie ist damit die wichtigste Gegnerin von Regierungschefin Giorgia Meloni.

Die 37-Jährige ist auch US-Bürgerin und will ihre Partei als linken Gegenpol zu Meloni etablieren. (Foto: dpa) Elly Schlein

Rom Die italienischen Sozialdemokraten haben die Abgeordnete Elly Schlein zur neuen Parteichefin und damit Oppositionsführerin gewählt. Die 37-Jährige setzte sich am Wochenende in einer Abstimmung unter Mitte-Links-Wählern überraschend mit 54 Prozent gegen Stefano Bonaccini, den Präsidenten der Region Emilia-Romagna, durch. Sie übernahm am Montag das Amt der Generalsekretärin des Partito Democratico (PD) vom ehemaligen Ministerpräsidenten Enrico Letta.

Erstmals stehen in Italien damit jeweils Frauen an der Spitze der zwei wichtigsten Parteien; neben Schlein ist dies Regierungschefin Giorgia Meloni als Vorsitzende der ultrarechten Fratelli d'Italia.

Die am 4. Mai 1985 in der Schweiz geborene Schlein, die auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, will den PD erneuern und mit einer linken Politik als starken Gegenpol zur Regierung und Melonis Fratelli etablieren. Unter Letta hatten die Sozialdemokraten bei den Parlamentswahlen im Herbst 2022 eine Niederlage kassiert und mussten in die Opposition gehen. Letta zog sich deshalb zurück.

„Wir haben es geschafft, zusammen haben wir eine kleine, große Revolution geschafft“, sagte Schlein nach ihrem Erfolg. Die Sozialdemokraten seien nun „bereit, sich mit einer klaren Linie wieder zu erheben“. An den Wahlen hatten sich mehr als eine Million Italiener beteiligt; eine PD-Mitgliedschaft war dabei nicht nötig, allerdings mussten die Wähler sich zu den Werten der Partei bekennen. Mehr: Die EU setzt auf Abschottung, allen voran Italien