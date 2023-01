Ostasien Droht ein atomares Wettrüsten zwischen Nordkorea und Südkorea?

Südkorea und Japan fühlen sich zunehmend bedroht durch Nordkoreas Waffenprogramme. Die Sorge vor einem atomaren Dominoeffekt in der Region steigt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (M.), seine Tochter und Soldaten vor einer Hwasong-17-Interkontinentalrakete. (Foto: dpa) Raketentest in Nordkorea

Tokio Es war eine klare Botschaft an Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un: Südkorea, sagte Präsident Yoon Suk Yeol, könne durchaus taktische Atomwaffen stationieren, sollte die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm realistischer werden.

Der Konflikt auf der geteilten koreanischen Halbinsel hatte im vergangenen Jahr wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkorea schoss in erhöhter Frequenz atomwaffenfähige Raketen ab, während die Streitkräfte der USA und Südkoreas ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang aufnahmen.

Yoons Aussage verstärkt die Sorge vor einem atomaren Dominoeffekt in einer Region, die ohnehin durch wachsende Spannungen zwischen China und den USA gestiegen ist. Sollte Südkorea tatsächlich zur Atommacht werden, so die Befürchtung, würde Japan unweigerlich folgen.

Für Ostasien wäre das ein bedrohliches Szenario: China, Russland, Nordkorea, Südkorea und Japan würden sich misstrauisch gegenüberstehen, sie alle wären dazu in der Lage, im Falle eines Konflikts den Gegner mit nuklearen Sprengköpfen zu attackieren.

