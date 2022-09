Nach Entdeckung dreier Lecks an Nord Stream 1 und 2 sind viele Fragen offen. Was genau ist passiert? Wie war die Sabotage möglich? Wer könnte verantwortlich sein?

Seismologen hatten Erderschütterungen in der Nähe der festgestellten Lecks registriert. (Foto: AP) Gasleck vor Bornholm

Berlin, Düsseldorf, Riga, Stockholm Noch immer sind viele Fragen offen, nachdem drei Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden sind: Was ist passiert? Wie war die Sabotage möglich? Welche Auswirkungen sind auf den Krieg in der Ukraine zu erwarten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Was ist passiert?

In den beiden Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen, wurden mindestens drei Lecks entdeckt, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Sie treten in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen und teils in schwedischen Gewässern auf.

