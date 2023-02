OSZE-Treffen Am Jahrestag des Ukrainekriegs: Konfrontation mit Russland am Verhandlungstisch?

Die Ukraine und weitere Staaten möchten die russischen Vertreter vom kommenden OSZE-Treffen ausschließen. Österreich lehnt das ab – aus einem formalen Grund.

Wer am Jahrestag der russischen Invasion zur OSZE-Versammlung in Wien reisen wird, ist noch vollkommen offen. (Foto: AP) OSZE-Sitz in Wien

Wien Für viele wäre es ein Albtraum: Rund um den Jahrestag des Ukrainekriegs sitzt die Staatengemeinschaft an einem Tisch, um über die aktuelle Lage zu reden – doch anwesend ist auch eine Delegation des russischen Aggressors, die das Treffen für ihre Propagandazwecke nutzt.

Tatsächlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario am 23. und 24. Februar wahr wird. Dann nämlich findet die Parlamentarische Versammlung (PV) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien statt.

Die Debatte darüber, ob man das Mitgliedsland Russland einfach ausladen kann, stellt die OSZE zunehmend vor eine Zerreißprobe. Die zentralen Fragen lauten: Kann man den ukrainischen Vertretern zumuten, mit Abgeordneten des Aggressors im gleichen Saal zu sitzen? Und erhält Russland mit dem Treffen eine Plattform für Propaganda?