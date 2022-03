Pandemie Corona-Lockdown in Schanghai: Sorgen um Chinas Wirtschaft und weltweite Lieferketten

Peking Der weitreichende Lockdown in der 25 Millionen-Metropole Schanghai könnte die angespannte Situation in den globalen Lieferketten weiter verschärfen. Zudem wächst die Sorge, dass die wiederholten Lockdowns Chinas ohnehin schwächelnde Wirtschaft zusätzlich belasten.

Seit Montag befindet sich die Wirtschafts- und Finanzmetropole in einem weitreichenden Lockdown. Zunächst hieß es, die Stadtteile östlich des Flusses Huangpu würden für vier Tage abgeriegelt. Ab Freitag sollte die Innenstadt westlich des Huangpu-Flusses folgen. Für Unmut in der Bevölkerung und bei Unternehmen in Schanghai sorgt insbesondere, wie kurzfristig der Lockdown verhängt wurde. Noch am Samstag war eine flächendeckende Abriegelung der Stadt dementiert worden. Am Sonntagabend verkündete die Stadtverwaltung dann die Seuchenschutzmaßnahmen.

Nach Berechnungen eines Wissenschaftlerteams der Chinesischen Universität Hongkong verursacht die strikte Zero-Covid-Politik der chinesischen Staatsführung Einbußen in Höhe von 46 Milliarden Dollar im Monat. Das entspreche einer entgangenen Wirtschaftsleistung von 3,1 Prozent. Diese Kosten könnten sich verdoppeln, wenn andere Gebiete dem Beispiel Schanghais folgen und viele Einwohner dazu verpflichten, zu Hause zu bleiben.

Maximilian Butek, Leiter der Schanghai-Niederlassung der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in China, beobachtet das Vorgehen der chinesischen Behörden mit Sorge. Die „oft unvorhersehbaren und über Nacht implementierten Maßnahmen“ sowie das konsequente Festhalten an der Zero-Case-Policy verschlechterten das Investitionsklima in China zunehmend, kritisiert er.

Bürgern wie Unternehmen auf der Ostseite der Stadt blieb kaum Zeit, sich auf den bevorstehenden Einschluss einzustellen. In den sozialen Medien kursieren Videos, aufgenommen offenbar am Sonntagabend in Schanghai. Sie zeigen leere Regale in Supermärkten und Schlägereien um Lebensmittel.

Zudem wächst die Sorge vieler Bürger, ihre Jobs zu verlieren, wenn sie aufgrund des Lockdowns nicht zur Arbeit kommen können. Angestellte aus der Finanzindustrie sollen in ihren Büros im vom Lockdown betroffenen Finanzdistrikt übernachtet haben, um weiter arbeiten zu können.

Die Menschen hatten kaum Zeit, sich auf den Lockdown vorzubereiten. (Foto: AP) Freiwillige tragen Lebensmittel für die Bewohner der abgeriegelten Stadtteile

Die kurzfristig angekündigten Maßnahmen haben auch Unternehmen teilweise unvorbereitet getroffen. Zwar hatte die Stadtverwaltung von Schanghai betont, dass die Fabriken weiterhin in einem „geschlossenen Produktionskreislauf“ arbeiten dürfen, das heißt in einer blasenartigen Umgebung, in der die Mitarbeiter weiterhin auf dem Fabrikgelände arbeiten, leben und wohnen können, ohne das Gelände zu verlassen.

Doch viele Unternehmen hatten aufgrund der kurzfristigen Ankündigung des Lockdowns kaum Zeit, zu reagieren und etwa Arbeiter in die Fabriken zu beordern. So musste der E-Auto-Bauer Tesla, dessen Gigafactory sich im Ostteil der Stadt befindet, seine Produktion aussetzen. Auch für andere Unternehmen wird die Situation zunehmend „schwierig“, sagt AHK-Manager Butek.

Der Autobauer GM ist der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sogar dazu übergegangen, die Mitarbeiter kurzfristig in der örtlichen Fabrik auf dem Boden schlafen zu lassen, um die Produktion nicht anhalten zu müssen. GM lehnt es ab, den Bericht zu kommentieren.

Die Fertigung des Joint Ventures von SAIC und Volkswagen läuft derzeit mit reduzierter Kapazität weiter. Das Unternehmen hatte für das Werk in der Großgemeinde Anting im Vorfeld des jetzigen Lockdowns bereits mehrmals Aufforderungen erhalten, sein Fabrikgelände für 48 Stunden abzuriegeln. Infolgedessen wurden Vorbereitungen getroffen, um auch bei einem längeren Lockdown weiter produzieren zu können.

Auch der Industriekonzern Thyssen-Krupp, der in einem Werk nahe Schanghai Lenkungen und Dämpfer für die Automobilindustrie herstellt, kann die Produktion bislang aufrechterhalten, wie das Unternehmen erklärte. Die Bosch-Tochter Taixiang Vehicle Replaceparts produziere ebenfalls weiter, weil sich etwa 200 Arbeiter bereit erklärt hatten, während der Abriegelung in Wohnheimen am Standort zu leben, so eine Sprecherin. Bei dem Corona-Lockdown Ende Dezember in der 13-Millionen-Metropole Xian hatten Bosch-Mitarbeiter auf Feldbetten am Standort übernachtet, um die Produktion zu sichern.

Lieferketten an ihren Grenzen

Schanghai ist eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren Chinas und fest in die globalen Lieferketten integriert. Der Lockdown trifft deshalb nicht nur die chinesische, sondern auch die globale Wirtschaft.

Noch sollen die Flughäfen sowie der wichtige Hafen von Schanghai operationsfähig sein. Handelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Schäden für globale Lieferketten könnten sich so „in Grenzen halten“. „Probleme beim Transport der Waren zum Hafen könnten sich allerdings auch als längere Lieferzeiten von Gütern nach Deutschland äußern.“

>>Lesen Sie hier: Corona-Fallzahlen in China steigen auf Rekordwert – und gefährden die Null-Covid-Strategie des Landes

Der international tätige Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel leitet Seefracht mit dem Ziel Schanghai derzeit in den nächstgelegenen Hafen der Stadt Ningbo um. Für Luftfracht weicht das Unternehmen auf den Flughafen Zhengzhou aus. Dadurch sollen Verspätungen minimiert werden.

Die Deutsche-Post-Tochter DHL hat ihr regionales Verteilzentrum für Luftfracht von DHL Express am Flughafen Schanghai „bis zur Aufhebung des Lockdowns ausgesetzt“, wie das Unternehmen mitteilte. „Die Wiederaufnahme des Betriebs wird von lokalen Präventionsmaßnahmen abhängig sein.“ Der Bonner Konzern transportiert Luftfracht für den regionalen Markt in China und auch internationale Sendungen über den Knotenpunkt in Schanghai.

Derweil haben sich die Preise für Flüge auf die beliebte Ferieninsel Hainan im Süden Chinas verdreifacht. Offenbar planen nicht wenige Schanghaier, die in der Innenstadt leben, die kommenden Tage am Strand zu verbringen statt eingesperrt in den eigenen vier Wänden.

Mehr: Ausgangssperren in Megastädten: Chinas Null-Covid-Strategie stößt an Grenzen.