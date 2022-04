Pandemie „Es ist ein Schock“ – Europäische Unternehmen beklagen Folgen von Chinas Lockdowns

Peking Es ist selten, dass ausländische Wirtschaftsvertreter in China so einhellig und deutlich die Regierung kritisieren wie an diesem Mittwoch. Die Europäische Handelskammer hatte eingeladen, die Situation angesichts der großflächigen Ausgangsbeschränkungen und Produktionsstopps in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu bewerten – und die Vertreter der europäischen Unternehmen zeichneten eine desolate Situation.

Mitarbeiter versuchten zunehmend, ihre Familien aus dem Land zu bringen, erklärte Bettina Schön-Behanzin, Vize-Präsidentin der EU-Kammer und Vertreterin der Wirtschaftsvereinigung in Schanghai. Die Wirtschaftsmetropole Schanghai befindet sich seit dem 28. März in einem nahezu stadtweiten Lockdown. Die 25 Millionen Einwohner der Stadt dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen – auch nicht, um Einkäufe zu erledigen oder zum Arzt zu gehen. Die meisten Unternehmen mussten ihre Produktion einstellen.

Die Bewohner Schanghais müssen täglich teilweise mehrere Covid-Tests machen. Wer positiv getestet wird, wird in zentrale Quarantäneeinrichtungen eingewiesen. In den vergangenen Tagen kursierten Videos, die die desolate Situation in den eilig aufgebauten Massenunterkünften zeigen: In den riesigen Hallen sind Hunderte Betten dicht an dicht gestellt, es gibt keine Duschen, keine Privatsphäre.

Auch für die Menschen in Heimquarantäne sind die Bedingungen schwer erträglich. „Wir sehen eine ernsthafte Knappheit von Lebensmitteln“, so Schön-Behanzin. Im Rest des Landes sieht es nicht viel besser aus. So herrscht in Shenyang, wo unter anderem der Autobauer BMW ein großes Werk hat, bereits seit dem 22. März ein strikter Lockdown.

„Das hat heftige Auswirkungen auf die großen Unternehmen hier“, sagt Harald Kumpfert von der örtlichen EU-Kammer. Wie in Schanghai ist auch in Shenyang nicht klar, wann der Lockdown enden soll. „Die Unternehmen machen sich Sorgen um ihre Zukunft“, so Kumpfert. „Sie sehen keine Strategie, die diese Art von On-off-Wirtschaft beenden wird – das heißt, nach der Covid-Welle ist vor der Covid-Welle.“

Neuer Rekord bei Fallzahlen

China kämpft derzeit gegen den schwersten Ausbruch des Virus seit Beginn der Coronapandemie Anfang 2020. Bis März hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt durch strikte Präventionsmaßnahmen selten mehr als 100 Neuinfektionen gezählt. Doch seit einigen Wochen bekommt China eine Welle von Ansteckungen trotz landesweiter restriktiver Maßnahmen nicht in den Griff.

Am Mittwoch meldete die chinesische Gesundheitskommission einen neuen Rekord von mehr als 20.000 Neuinfektionen in dem 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Land. Allein in Schanghai kamen trotz des drakonischen Lockdowns mehr als 17.000 weitere Fälle hinzu.

Jeder ist fassungslos, dass dies in der fortschrittlichsten Stadt Chinas passiert. EU-Kammer-Präsident Jörg Wuttke

Insbesondere die Abriegelung von Schanghai, der Metropole, die als eine der liberalsten der Volksrepublik gilt, hat die internationalen Wirtschaftsvertreter überrascht. „Jeder ist fassungslos, dass dies in der fortschrittlichsten Stadt Chinas passiert“, sagt EU-Kammer-Präsident Jörg Wuttke. „Es ist ein Schock.“

Die anhaltenden Lockdowns drücken bereits deutlich auf die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin-Einkaufsmanagerindex, der von dem privaten Medienunternehmen Caixin erhoben wird, fiel im März auf 42 Punkte – alles unterhalb von 50 zeigt eine Verschlechterung der Stimmung an.

Es war das erste Mal seit sieben Monaten, dass der Index unter diese Marke rutschte, im Februar hatte der Wert noch bei 50,2 gelegen. Analysten wie die der Deutschen Bank senkten die Prognose für das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft für das laufende Jahr bereits von 5,1 auf 4,4 Prozent. Die chinesische Staatsführung hatte sich ein Wachstumsziel von 5,5 Prozent gesetzt.

Wirtschaftsvertreter beklagen „mangelnde Weitsicht“

Nicht nur in der einheimischen Bevölkerung, auch unter den internationalen Unternehmen ist in den vergangenen Wochen der Unmut ob des teilweise eklatanten Missmanagements der Krise gestiegen. Es gebe einen Mangel an Kommunikation, die Behörden sendeten verwirrende Botschaften, kritisierte Massimo Bagnasco von der Südwest-Vertretung der EU-Kammer.

Menschen mit positivem Testergebnis müssen sich auf eine Quarantäne in Massenunterkünften einrichten. (Foto: dpa) Quarantänestation in Schanghai

Klaus Zenkel, Vize-Präsident der EU-Kammer im chinesischen Tech-Hub Shenzhen, bescheinigte der Regierung angesichts mehrmaliger Teil- und Voll-Lockdowns der Stadt „mangelnde Weitsicht und einen Mangel an Anpassungsfähigkeit“. Durch die anhaltenden Reisebeschränkungen und Lockdowns riskiere das Land mehr Isolation und einen Verlust des Vertrauens der internationalen Unternehmen in den Standort China.

Die Beschreibung der Lage deckt sich mit einer Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) von Ende März. Weil zu den Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg nun auch noch die drakonischen Covid-Restriktionen kämen, machten sich die Unternehmen „zunehmend Sorgen um ihre Geschäfte“, so die Wirtschaftsvertretung. Laut einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen spürt bereits rund die Hälfte aller deutschen Unternehmen eine vollständige Unterbrechung oder schwerwiegende Auswirkungen auf Logistik, Lagerhaltung und ihre Lieferketten.

Transporte zwischen den Provinzen Chinas seien inzwischen „sehr schwierig“, sagt EU-Kammer-Vizepräsidentin Schön-Behanzin. Zum einen fehlten Fahrer, weil viele aufgrund der Covid-Restriktionen ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen. Es sei zudem schwierig, die nötigen Dokumente und Tests zu bekommen, die nötig seien, um zwischen den Provinzen zu reisen.

Der Hafen in Schanghai sei zwar noch in Betrieb, allerdings aufgrund der Probleme im Rest des Landes nur noch mit deutlich verringerter Kapazität. Mitglieder der EU-Kammer schätzen, dass das Volumen in den Häfen von Schanghai im Vergleich zur Vorwoche bereits um 40 Prozent gesunken ist.

