Pandemie In Schanghai wächst der Unmut über die Null-Covid-Strategie

Peking Die Szenen erinnern an die Anfänge der Coronapandemie in China. An die chaotischen Zustände in Wuhan, der zentralchinesischen Stadt, in der das Virus vor zwei Jahren ausgebrochen war.

Doch diesmal ist es nicht irgendeine Millionenstadt in Zentralchina, die von einem damals noch unbekannten Virus heimgesucht wird. Es ist Schanghai, Chinas schillernde und reiche Wirtschaftsmetropole, aus der täglich neue Schreckensmeldungen kommen, während der Rest der Welt wieder in die Normalität zurückfindet.

Seit Beginn der strengen Ausgangsperre für die 25 Millionen Einwohner Schanghais Ende März vergeht kein Tag ohne neue Horrornachrichten über den Umgang der Behörden und der Regierung mit ihren Bürgern. Über das Internet versuchen die in ihren Wohnungen eingesperrten Menschen verzweifelt, Lebensmittel zu bestellen – oft ohne Erfolg.

An Covid erkrankte Kinder werden dabei von ihren Eltern getrennt in zentralen Krankenhäusern untergebracht – selbst die kleinsten. Ein Video aus einer solchen Einrichtung, in der mehrere Kleinkinder und Babys sich selbst überlassen in Gitterbetten liegen, sorgte in den vergangenen Tagen für Empörung.

Videoaufnahmen zeigen riesige Massenunterkünfte, in die Infizierte mit milden Symptomen gebracht werden sollen. Es gibt weder Duschen noch Privatsphäre, die Betten sind dicht an dicht gestellt.

Erst am Mittwoch sorgte ein Video in den chinesischen sozialen Netzwerken für landesweite Empörung. Es zeigt, wie Gesundheitspersonal auf der Straße mit einer Stange auf einen kleinen Hund einschlägt – am Ende liegt das Tier blutend und regungslos neben dem Bürgersteig.

Die Besitzerin, so hieß es, habe in Quarantäne gemusst und den Hund nicht mitnehmen dürfen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Auch andere Videos von brutalen und qualvollen Tötungen von Haustieren im Namen der Covidprävention machten in den vergangenen Tagen die Runde.

Bürger Schanghais greifen zu kreativem Protest

Die Bürger Chinas wehren sich in dem Land, in dem Presse- und Meinungsfreiheit von der herrschenden Kommunistischen Partei unterdrückt werden, auf kreative Weise. Ein Einwohner Schanghais stellte seinen leeren Kühlschrank geöffnet und für jedermann sichtbar auf seinen Balkon, um auf die Lebensmittelknappheit hinzuweisen.

In einem Wohnblock, in dem die Bewohner von ihrem Nachbarschaftskomitee zum Singen patriotischer Lieder aufgefordert worden waren, sangen diese zum Zeichen ihres Protests kurzerhand Revolutionslieder.

Andere protestieren direkter. In dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo posten Menschen auf der verzweifelten Suche nach Hilfe die Geschichten von sich selbst und ihren Angehörigen – inklusive Telefonnummer und Adresse. „Seit mehreren Tagen sind keine Lebensmittel mehr geliefert worden“, schreibt ein Betroffener in Changchun, das seit 20. März ebenfalls unter einer strengen Ausgangssperre steht. „Wir werden bald ohne Essen sein.“

Arbeiter in Schutzanzügen verteilen Lebensmittelrationen an Einwohner der Metropole, die das Haus nicht mehr verlassen dürfen. (Foto: AP) Lockdown in Schanghai

Andere schreiben über ihre Angehörigen, dass diese dringend benötigte Medikamente nicht bekommen, weil die Lieferanten nicht in die Wohnanlage fahren dürfen. Die Situation sei „katastrophal“, berichten Menschen aus Schanghai in den sozialen Netzwerken.

Hinzu kommt, dass die heftigen, zum Teil landesweiten Restriktionen auch auf die Wirtschaft durchschlagen. Fabriken stehen still, Transporte stecken fest. So kommt offenbar in wichtige Agrarregionen nicht mehr ausreichend Dünger, und Bauern können ihre Felder nicht bestellen, weil sie ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen.

„Kontrolliere den Wunsch deiner Seele nach Freiheit“

Doch trotz der für chinesische Verhältnisse heftigen Kritik, die offenbar auch von der engmaschigen Zensur nicht komplett gelöscht werden kann – weder die Zentralregierung noch die Stadtverwaltung gehen darauf ein. Stattdessen: Durchhalteparolen.

Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie per Drohne aufgebrachten Bürgern lapidar gesagt wird: „Kontrolliere den Wunsch deiner Seele nach Freiheit!“

Bei einem Besuch in Schanghai bekräftigte Chinas Vizepremierministerin Sun Chunlan die drakonische Null-Covid-Strategie der Staatsführung. Zwar mahnte sie, dass die „grundlegenden Lebensbedingungen der Menschen“ und „die normale medizinische Versorgung“ sichergestellt werden sollten. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie in den Gemeinden sollten aber noch weiter verstärkt werden, forderte sie.

Die Covid-Krise wird zum Problem für Xi Jinping

Für Staats- und Parteichef Xi Jinping kommt die Covidkrise zur Unzeit. Im Herbst steht der große Parteikongress an. Bei dem wichtigsten politischen Ereignis seit Jahren will sich Staats- und Parteichef Xi seine dritte Amtszeit bestätigen lassen.

Ihren Umgang mit der Covidpandemie stellte die chinesische Führung bislang als großen Erfolg dar – und als Beleg für die Überlegenheit des chinesischen Systems. Xis Name ist mit der drakonischen Eindämmungsstrategie eng verbunden.

Und auch für einen anderen Mann könnte die anhaltende Krise in Schanghai noch Folgen haben: Li Qiang, Chef der Kommunistischen Partei in der Wirtschaftsmetropole.

Der Politiker gilt als Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping. (Foto: IMAGINECHINA LIMITED) Li Qiang, Chef der Kommunistischen Partei in Shanghai

Li Qiang wird neben Vizepremierminister Hu Chunhua und Wang Yang, der dem mächtigen ständigen Ausschuss des Politbüros angehört, als Nachfolger von Premierminister Li Keqiang gehandelt, der im kommenden Jahr abtritt.

Li Qiang gilt als Vertrauter von Xi Jinping und ist bereits seit 2017 Parteisekretär von Schanghai. Zuvor war er Gouverneur der östlichen Provinz Zhejiang und Parteisekretär der Provinz Jiangsu. Bislang hatte er gute Chancen auf den Posten – doch je nachdem, wie die Krise am Ende ausgeht, könnte sich das ändern.

