Pandemie Neue Covid-Welle in China setzt Wirtschaft unter Druck – Foxconn und VW pausieren Produktion

Die Volksrepublik kämpft mit strengen Restriktionen gegen den schwersten Ausbruch seit Pandemiebeginn. Von den Abriegelungen sind auch zahlreiche Unternehmen betroffen.

In der Stadt gelten nun wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus strikte Maßnahmen. (Foto: dpa) Beladener Güterzug in Shenzhen

Peking China erlebt in diesen Tagen den schwersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie: Am Freitag hatten die Behörden erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert, am Sonntag überschritt die Zahl schließlich die 3000er-Marke. Um die Fallzahlen wieder in den Griff zu bekommen, erließen mehrere Städte drastische Maßnahmen – die nun auch die Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unter Druck setzen.

So gilt für die 17 Millionen Einwohner in Shenzhen seit Montag bis zum 20. März eine Ausgangssperre. Der Apple-Zulieferer Foxconn musste deshalb seine Produktion in seiner Fertigungsstätte in der südchinesischen Tech-Metropole einstellen. Der wichtige Hafen im Shenzhener Distrikt Yantian ist von dem Lockdown jedoch bislang nicht betroffen, wie der Betreiber dem Handelsblatt auf Anfrage bestätigte.