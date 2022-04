Pandemie Schanghai verlängert Lockdown auf unbestimmte Zeit – Experten befürchten „schweren Schlag“ für Chinas Wirtschaft

Der weitreichende Lockdown in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole dauert an.

Peking Die chinesische Finanz- und Wirtschaftsmetropole Schanghai verlängert den weiträumigen Corona-Lockdown für ihre 25 Millionen Einwohner auf unbestimmte Zeit. Ursprünglich hätte die Abriegelung der Innenstadt am Dienstagabend enden sollen. Doch trotz der strikten Seuchenschutzmaßnahmen in den vergangenen Tagen verzeichnete Schanghai zuletzt mehr als 13.000 Neuinfektionen, davon fast alle ohne Symptome.

Die Stadtregierung will nun erst die Ergebnisse des Massentests aller Schanghaier von Montag sowie den Transport aller Infizierten in zentrale Quarantäneeinrichtungen abwarten, bevor über die weitere Richtung der Kontrollmaßnahmen entschieden werde.

Alle positiv Getesteten werden in China eingewiesen und beispielsweise in umfunktionierten Messe- und Turnhallen untergebracht. In diesen Massenunterkünften reiht sich oft Feldbett an Feldbett, getrennt nur durch einen kleinen Sichtschutz am Kopfende.

Forderungen von Wissenschaftlern, Menschen mit leichten oder gar keinen Symptomen zu erlauben, sich zu Hause zu isolieren, werden von der Politik offenbar ignoriert. „Keiner hört auf die Fachleute“, kritisierte Zhu Weiping, Direktorin am Shanghai Pudong New Area Center for Disease Control and Prevention, in einem Gespräch, das offenbar heimlich aufgezeichnet wurde und in den sozialen Medien kursierte. Corona sei zu „einem politischen Virus geworden“. Es gehe um die Prävention einer Art Grippe.

Seit dem ersten Ausbruch der Pandemie in Wuhan fährt die chinesische Staatsführung eine strikte Zero-Covid-Politik. Selbst bei wenigen Fällen werden oft ganze Wohngebiete oder sogar Städte abgeriegelt. Dadurch war in den vergangenen zwei Jahren für viele Chinesen ein weitgehend normales Leben ohne Präventionsmaßnahmen möglich. Diese Politik wird jedoch durch die hochansteckende Omikron-Variante, bei der viele Infizierte jedoch keine Symptome verspüren, auf die Probe gestellt.

Experten befürchten „schweren Schlag“ für Chinas Wirtschaft

Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Dienstag mit mehr als 16000 neuen Infektionen die höchste Zahl in der bisher schlimmsten Coronawelle in China seit zwei Jahren. Neben Schanghai ist auch die nordostchinesische Provinz Jilin weiter schwer betroffen. Industriestandorte wie Changchun und Shenyang, wo Volkswagen und BMW produzieren, befinden sich ebenfalls in einem weitgehenden Lockdown.

Positiv-Getesteten mit milden oder gar keinen Symptomen werden in China zentrale Quarantäneeinrichtungen gebracht, darunter etwa umfunktionierte Messe- und Turnhallen. (Foto: AP) Massenunterkunft für Positiv-Getestete

Bereits vergangenen Freitag stellte Volkswagen die Produktion in seinem Werk im Vorort Anting ein. Bis zum chinesischen Totengedenktag am heutigen Dienstag würden nur Wartungsarbeiten durchgeführt. Autos liefen nicht vom Band. Auch in der Tesla-Gigafactory stehen die Bänder still.

Die Coronamaßnahmen stören zunehmend auch den Betrieb des weltweit umschlagstärksten Containerhafens. Das dürfte zu weiteren Verzögerungen bei wichtigen Exporten von Elektronik über Textilien bis hin zu pharmazeutischen Wirkstoffen und Autos führen.

Zwar durften die Schiffe ganz normal anlegen, doch aufgrund der Covid-19-Testprotokolle, die das Be- und Entladen von Lastwagen und Frachtkähnen behindern, kommt es zu erheblichen Verzögerungen, wie das Wirtschaftsmagazin „Caixin“ mit dem Verweis auf Insider in Schifffahrts- und Speditionsunternehmen berichtet.

Die Corona-Maßnahmen stören zunehmen den Betrieb des weltweit umschlagstärksten Containerhafens - und verschärfen damit die Probleme in den internationalen Lieferketten. (Foto: REUTERS) Verzögerungen im Hafen

Schanghai ist ein wichtiger Logistik-Hub für internationale sowie innerchinesische Warenströme. Verzögerungen an dieser wichtigen Schaltstelle verursachen deshalb Probleme in den Lieferketten chinesischer wie internationaler Konzerne.

Einer Blitzumfrage der deutschen Außenhandelskammer in China unter ihren Mitgliedsunternehmen ergab, dass die aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in der Volksrepublik bei mehr als 50 Prozent der deutschen Firmen vor Ort schwere Auswirkungen auf Logistik, Lagerhaltung und Lieferketten haben bis hin zur vollständigen Unterbrechung.

Einer Befragung der US-Außenhandelskammer zufolge hat mehr als die Hälfte der international tätigen US-Unternehmen in China ihre Umsatzprognosen infolge des Lockdowns in Schanghai gesenkt.

Nach Schätzungen von Analysten der US-Bank Goldman Sachs sorgen die aktuell von Corona-Ausbrüchen betroffenen Regionen insgesamt für etwa 30 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts.

Die Entschlossenheit Pekings, seine Null-Covid-Strategie zur Bekämpfung der Omikron-Variante beizubehalten, „wird der chinesischen Wirtschaft sehr wahrscheinlich einen schweren Schlag versetzen und auch globale Auswirkungen haben“, warnten die Analysten um China-Chefökonom Lu Ting. Trotz der immer größeren wirtschaftlichen Risiken zeichnet sich bislang keine Abkehr von der Null-Toleranz-Strategie ab.

Freiwillige helfen bei Tests

Um den Ausbruch in Schanghai in den Griff zu bekommen, wurden 38.000 Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich aus ganz China in die Stadt entsandt, um bei den Tests zu helfen. Auch die Volksbefreiungsarmee hat mehr als 2000 Militärsanitäter mobilisiert. Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, wurden zudem zahlreiche Schanghaier in eine sogenannte Volksmiliz eingezogen zur „Unterstützung der Pandemie-Kontrollmaßnahmen“.

In der Regel erfährt Chinas „Volkskampf gegen das Virus“ in der Bevölkerung viel Unterstützung. Viele junge Chinesen melden sich freiwillig, um die Pandemiemaßnahmen zu unterstützen. „Da Bai“, die großen Weißen, werden sie aufgrund der Ganzkörperschutzanzüge genannt.

Die Texthelfer werden aufgrund der Ganzkörperschutzanzüge „da Bai“, die großen Weißen, genannt. (Foto: IMAGO/Xinhua) Freiwillige Testhelfer

Die staatliche Propaganda wiederholt. dass durch die Zero-Covid-Strategie Menschenleben besser geschützt werden als in westlichen Demokratien. Auch deshalb kann es sich die Staatsführung nicht leisten, dass ein Ausbruch außer Kontrolle gerät.

Offiziell hat Schanghai bislang keine Coronatoten vermeldet. Doch verschiedenen Medienberichten zufolge kamen bei Ausbrüchen in Altenwohnheimen mehrere Bewohner ums Leben. Zudem häufen sich die Klagen von chronisch Kranken und Schwangeren, die keinen Zugang zu medizinischer Unterstützung erhalten.

Unmut über Folgen des Lockdowns

Doch obwohl der Kampf gegen die Pandemie viel Unterstützung erfährt, wächst bei den vom Lockdown betroffenen Schanghaiern der Unmut: Viele klagen in den sozialen Medien darüber, wie schwierig es ist, sich Lebensmittel zu organisieren.

Manche Wohngebäude stehen bereits seit Wochen unter Quarantäne, weil in der Nachbarschaft ein Fall aufgetreten ist. Immer wieder tauchen Videos auf, bei denen Bewohner protestieren. In einem Clip skandieren die Menschen, sie wollten „essen, arbeiten und das Recht, Bescheid zu wissen“.

Es sei schwierig, sich Lebensmittel organisieren zu können. (Foto: dpa) Supermarkt Schanghai

Für besondere Bestürzung sorgte ein Video, das zahlreiche weinende Kleinkinder in einer Einrichtung zeigt, die offenbar von ihren Eltern getrennt wurden. Die Echtheit solcher Aufnahmen lässt sich nur schwer nachprüfen.

In den chinesischen sozialen Medien wurde das Video inzwischen gelöscht. Allerdings ist es Politik, dass infizierte Kinder von ihren Eltern getrennt werden, wenn Letztere nicht positiv getestet wurden.

Bei den Firmen wächst ebenfalls die Verunsicherung. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leiden unter den strikten Eindämmungsmaßnahmen. Der Großteil der Chinesen ist bei KMU beschäftigt. Die Stadtregierung hatte vergangene Woche angekündigt, Firmen mit umgerechnet fast 20 Milliarden Euro zu stützen, darunter Mietbefreiungen und Steuererleichterungen.

Mehr: Corona-Lockdown in Schanghai – Sorgen um Chinas Wirtschaft und weltweite Lieferketten.