Pandemiefolgen Chinas Wirtschaftseinbruch zwingt den Staat zu „unkonventionellen Maßnahmen“

Peking Das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden, die Chinas Lockdowns verursacht haben, dürfte am Freitag sichtbar werden. Dann veröffentlicht das Nationale Statistikbüro die Wachstumszahlen für die Monate April bis Juni sowie zahlreiche weitere Konjunkturindikatoren. Die Daten werden auch Aufschluss darüber geben, ob die Staatsführung zusätzliche Konjunkturhilfen verabschieden muss, um die zuletzt stark gebeutelte Wirtschaft zu stabilisieren.

Ökonomen rechnen damit, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal um zwei Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspräche dies einem Plus von 1,2 Prozent und wäre der niedrigste Wert seit dem heftigen Einbruch im ersten Quartal 2020 nach dem ersten Ausbruch der Pandemie.

Aufschlussreich dürften neben den BIP-Zahlen auch die Junidaten zu Arbeitslosigkeit, Einzelhandelsumsätzen, Häuserpreisen, Industrieproduktion und Kreditvergabe werden. Denn daraus wird hervorgehen, ob und wie schnell sich die Wirtschaft von den umfassenden Lockdowns, die auch Metropolen wie Schanghai betrafen, erholt hat. Experten rechnen etwa mit einem deutlichen Anstieg der Industrieproduktion, da viele Fabriken wieder hochgefahren wurden und nun die aufgestauten Bestellungen abarbeiten.

Eine Entwarnung ist das allerdings nicht. Denn zuletzt stiegen die Covid-Neuinfektionen in China wieder deutlich. Die hochansteckende BA.5-Variante breitet sich offenbar schnell aus. Mehrere Städte haben die Coronabeschränkungen wieder deutlich verschärft, etwa die Industriemetropolen Guangzhou und Xi’an.

In Schanghai wurden die Bewohner einzelner Stadtviertel aufgefordert, Lebensmittel und Medizin für zwei Wochen zu bevorraten, was die Sorge vor einem erneuten Lockdown hochkochen ließ. Insgesamt sollen aktuell rund 30 Millionen Chinesen unter einer Form von Bewegungseinschränkung im Rahmen der Null-Covid-Politik leiden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die stete Gefahr erneuter Lockdowns sorgt zunehmend für Unmut und Verunsicherung bei Bevölkerung und Unternehmen. Sie sparen, statt zu investieren und zu konsumieren. Das verschärft zugleich die schwelende Krise auf dem Immobilienmarkt, der zuletzt rund ein Drittel zum Wirtschaftswachstum beigetragen hatte.

Kein Rückenwind durch Exporte zu erwarten

Anders als nach dem ersten pandemiebedingten Wirtschaftseinbruch Anfang 2020 dürften Exporte Chinas Wirtschaft diesmal nicht zu einer schnellen Erholung verhelfen. Damals hatte die hohe Nachfrage nach Elektroprodukten für das Homeoffice aus dem lockdowngeplagten Rest der Welt für eine Sonderkonjunktur in China gesorgt.

Zwar vermeldete die chinesische Zollbehörde am Mittwoch für Juni ein starkes Exportwachstum von fast 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Doch Experten warnen vor Fehlschlüssen: Die Monatsdaten seien lediglich ein Zeichen dafür, dass sich die Hafen- und Landlogistik nach den Lockdowns erhole, schreiben die Analysten der ING-Bank in einer aktuellen Einordnung. Dort wird nun der Rückstau abgearbeitet, der sich infolge der Abriegelungen gebildet hat. Es gebe bislang keinen Hinweis auf eine stärkere Nachfrage aus dem Ausland, so die Autoren.

Vielmehr muss angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in wichtigen Absatzmärkten mit einem Rückgang bei der Nachfrage aus dem Ausland gerechnet werden. Sollten die USA und Europa in eine Rezession rutschen, wäre das „starker Gegenwind“ für China, warnte Rohit Sipahimalani, Chief Investment Officer von Singapurs Staatsfonds Temasek. Dies und die erneuten Ausbrüche in bedeutenden Wirtschaftsregionen wie Schanghai und Guangzhou erhöhen den Druck auf die chinesische Staatsführung, die Wirtschaft stärker als bislang zu stützen.

Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass die Regierung eine deutliche Aufstockung der Konjunkturhilfen in Betracht zieht. So soll ein staatlicher Infrastrukturfonds mit einem Volumen von 500 Milliarden Renminbi, umgerechnet rund 74 Milliarden Dollar, geplant sein. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters vergangene Woche mit Verweis auf Insider. Bislang waren Infrastrukturinvestitionen in einem Volumen von umgerechnet 45 Milliarden Dollar angekündigt.

Darüber hinaus will die Staatsführung in Peking offenbar den Provinzregierungen genehmigen, zusätzliches Geld im Volumen von umgerechnet 220 Milliarden Dollar in Form von Spezialanleihen an den Kapitalmärkten aufzunehmen, ebenfalls, um in Infrastruktur zu investieren. Bislang waren sie lediglich angehalten, das Emissionslimit für das Gesamtjahr von insgesamt 540 Milliarden Dollar bereits im ersten Halbjahr auszuschöpfen, was auch erfolgt ist.

Ökonomen fordern zusätzliche Hilfen für Unternehmen und Konsumenten

In den vergangenen Wochen waren Forderungen nach mehr politischer Unterstützung laut geworden. Bislang setzt die Staatsführung mit Ausnahme der Förderung für den Kauf von Autos und Haushaltsgeräten vor allem auf das altbewährte Rezept der Infrastrukturinvestitionen. Allerdings bezweifeln Experten, dass dies ausreicht. Michael Pettis, Finanz-Professor an der Peking-Universität, etwa plädiert bereits seit Langem dafür, die Nachfrageseite zu stärken, statt das Angebot auszuweiten.

China werde in der zweiten Jahreshälfte „unkonventionelle Maßnahmen“ ergreifen müssen, um das Wachstumsziel von rund 5,5 Prozent zu erreichen, sagte Feng Qiaobin vom Development Research Center, einer Forschungseinrichtung des Staatsrats, der staatlichen Zeitung „Economic Daily“.

Die meisten Ökonomen gehen allerdings davon aus, dass das Ziel kaum noch zu erreichen ist. Der Internationale Währungsfonds rechnet aktuell für das Gesamtjahr mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent. Die Prognosen anderer Analysten liegen zum Teil noch darunter, etwa die der japanischen Investmentbank Nomura mit 3,9 Prozent.

Insbesondere die Hilfen für kleine Unternehmen seien „immer noch unzureichend“, konstatierte Ex-Finanzminister Lou Jiwei auf einer Konferenz des renommierten Wirtschaftsmagazins „Caixin“ am Samstag. Das Haushaltsdefizit der Zentral- und Lokalregierungen könne erhöht werden, falls nötig, um Unternehmen stärker zu stützen, schlug er vor.

Zhang Bin vom Institut für Weltwirtschaft und Politik bei der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften (CASS), einem staatlichen Thinktank, plädiert zudem für eine stärkere geldpolitische Unterstützung: Der Zinssatz sei der wichtigste Preishebel für makroökonomische Operationen, betonte er auf der Konferenz. Dadurch könnten auch die Probleme der hochverschuldeten Immobilienkonzerne gemildert werden. Zhang warnte vor den langfristig großen negativen Auswirkungen, sollten die aktuellen Probleme der chinesischen Wirtschaft nicht richtig gelöst werden.

